تنسيق عبايات بأسلوب عصري من مثايل آل علي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 يناير 2021 07:34 مساءً - مثايل آل علي، ناشطة إعلامية إماراتية، يتابعها على إنستجرام أكثر من ٧٧٠ ألف شخص، تتميز بدِقَّتِها في الأزياء واختياراتها المحتشمة والمصممة بحس عالٍ من الأناقة العصرية، ولأنها من أشهر المدونات العربيات اعتمادًا للعبايات الخليجية، فسوف نرصد لكُنَّ اليوم أبرز إطلالاتها.



تنسيق العبايات المفتوحة بأسلوب ناعم

تنسيق العبايات المفتوحة



تمنح العبايات المفتوحة لمُرْتَدِيَاتِها مساحة أكبر للتعبير عن ذوقهن وإطلالاتهن، وذلك بارتداء قطع مختلفة من الأزياء تحت العباية، وبهذه الصيحة اعتمدت مثايل آل علي عدة خيارات؛ ففي أبرزها تأنقت بعباية بنية ناعمة تميزت بأكمامها المصممة بعدة ثنيات لطبقات بسيطة وأنيقة، وأكملتها بأزياء كاجوال يكسوها اللون الأبيض، وجملت مظهرها بساعة فضية وحقيبة رمادية من علامة ديور، وفي مظهر شبابي أكثر بساطة ظهرت بعباية وحجاب يكسوهما اللون الأسود مع تنورة رمادية طويلة وتيشيرت أبيض مزين بطبعات كرتونية باللون الأسود، إلى جانب حذاء رياضي ناعم أضفى عليها إطلالة أكثر أناقة، وفي الإطلالة الثالثة ارتدَتْ عباية سوداء مصممة بأكمام منفوخة مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، وزينتها بساعة من الجلد الأسود وقلادة ذهبية.

تابعي المزيد: عبايات شبابية من الجوهرة القحطاني



عبايات ناعمة ومطرزة من مثايل آل علي

عبايات مطرزة من مثايل آل علي



لطالما كانت إطلالة السيدة العربية التقليدية البسيطة بالعباية السوداء، ولكن مع تأثُّر مصممي ومصممات العبايات بتيارات الموضة العالمية انكسرت القيود الكلاسيكية، وأصبح هناك تنوّع كبير بالقَصَّات أو الألوان والتطريز، ولأن الكثيرات من النساء يلجأن لاعتماد العبايات المطرزة في مظهرهن؛ وذلك لما توفره من أناقة وجمال، فسوف نقدم لكِ عدة تصميمات من مثايل آل علي؛ حيث نسقت عباية زرقاء مصممة بنجوم بيضاء متناثرة مع إطلالة كاجوال أكملتها بحقيبة صغيرة باللون الفضي لأناقة عصرية للشابات، واختارت في الإطلالة الثانية عباية زيتية مصممة في منطقة الصدر بقماش رمادي مرسوم، وأكملت مظهرها بحجاب رمادي وحقيبة زرقاء منحتها لمسة عصرية، أما في الخيار الثالث فقد أطلت بعباية بيج مزينة بكريستالات لامعة مع حجاب وفستان بذات اللون، ولجأت لتكمل جمالها لخواتم ضخمة ولامعة.

تابعي المزيد:العبايات البسيطة على طريقة البلوجر الإماراتية ريم