طلاق بعد 30 سنة.. «الحاجة رئيفة» تحصل على 720 ألف جنيه نفقة متعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد 30 سنة زواج وإنجاب ولدين أصبحوا آباء، طلبت رئيفة مصطفى الطلاق من زوجها محمد إبراهيم، بسبب زواجه عليها، وحصلت على حكم لصالحها بجانب نفقة متعة قدرها 720 ألف جنيه و10 آلاف لمدة ثلاثة شهور حتى انقضت عدتها.

ترافع عنها المحامي معتز الدكر داخل محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بدائرة 18 أسرة، وبعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، تم النطق بالحكم لصالحها، بأن المتعة من حقها مدام الطلاق لم يكن برضا المدعية ولا بسبب قبلها.

شروط الحصول على المتعة وسقوطها

وجاء في نص العريضة شروط حصول الزوجة على المتعة وحالات سقوطها كالآتي: «لها حق المتعة ولو أعادها المطلق إلى عصمته، أما من تم التفريق بينهما وبين زوجها بغير طلاق كحالات فسخ الزواج أو القضاء ببطلانه فلا حق لها في المتعة، كما أن انتهاء الزوجية بالوفاة بسقط حق الزوجة في المتعة أيضًا ولكن إذا تم الطلاق بغير رضاها من حقها طلب المتعة».

حلصت على متعة 720 ألف جنيه و30 ألف عدة

وقال «الدكر» لـ«هن»، إن موكلته حصلت على مبلغ 720 ألف جنيه على 10 سنوات زواج فقط، من أصل 30 عاما عاشتها معه سواء هنا في مصر أو خلال سنوات عمله في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بمجرد أن أخبرها برغبته في الزواج من غيرها قررت عدم العيش معه حتى يتراجع عن قراره لكنه تزوج عليها.

بعد 30 سنة زواج قرر التعدد

استمر الزواج منذ عام 1987 وحتى طلقها غيابيًا في عام 2018 ومن بعدها قررت رفع دعوى المتعة، التي حصلت عليها بالإضافة لـ10 آلاف جنيه شهريًا بعدد شهور العدة، بجانب 75 ألف جنيه اتعاب محاماه، في أواخر عام 2020: «اتجوز عليها وعايش في أمريكا، وعندها ولدين كبار متجوزين وكانت عايشة معاه هناك فجأة قالها عايز اتجوز مع العلم إنه سنه كبير حوالى 67 سنة».