ياسمين صبري في أحدث ظهور بجلباب واسع.. ومتابعون: «انتي حامل؟»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها، خلال إطلالة مختلفة ومميزة.

وأطلت «ياسمين»، وهي مرتدية جلباب عربي طويل وفضفاض، حيث اعتمدت التصوير بظهرها، واعتمدت الشعر الانسيابي.

لاقت الصورة استحسان وتفاعل المتابعين، فجاء من بين التعليقات، «انتي مش بتتصوري بوشك ليه أنتي حامل، الله يحميكي، جميلة».

ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها

ومنذ أيام، احتفلت ياسمين صبري، بعيد ميلادها الـ33، وسط أجواء عائلية.

وظهرت الفنانة بفستان سواريه باللون الأحمر، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر إنسيابية، مع تزيين رقبتها بقلادة ألماسية مرصعة بفصوص حمراء اللون تتماشي مع إطلالاتها.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري في عيد ميلادها

ووصل سعر فستان عيد ميلاد ياسمين، الذي جاء من توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة «dolce and gabbana»، إلى 2845 دولار أمريكي، والذي يتجاوز الـ44 ألف جنيه مصري.

وكانت شاركت الفنانة ياسمين صبري عدة مقاطع فيديو من الاحتفال الرومانسي، الذي تضمن عدد كبير من بلالين الهلييوم متعددة الألوان، والتي تحمل صور رومانسية، بالإضافة إلى لافتة ملونة مدون عليها باللغة الإنجليزية: «عيد ميلاد سعيد يا ياسمين».

ولاقت الصور والفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الاحتفال، بمئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «نفسي في حد يعملي عيد ميلاد ويجبلي عربيات ويشجعني في شغلي زي أبو هشيمة»، و«جماعة حلوتي معاكم»، و«لايقين على بعض».

وعادة ما تحرص الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها العديد من إطلالاتها التي تثير إعجاب المتابعين لها عبر السوشيال ميديا.

ظهور شقيق ياسمين صبري بصحبتها في عيد ميلادها

وشهدت الصور المنشورة، ظهور نادر لشقيق ياسمين صبري معها في المنزل، خلال الاحتفال.