في ذكرى ميلادها الـ84.. 5 فنانات قلدن إطلالات سعاد حسني «فيديو وصور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أدوارها الفنية شكّلت ملامح الفن المصري لسنوات، بأدائها الاسثنائي وطلتها المبهجة وأزيائها ذات التصميم الخاص، ما دفع العديد من الفنانات والمشاهير لتقليد إطلالاتها الشهيرة في أعمالهم الفنية سواء عن طريق السينما أو الدراما.

في ذكرى ميلادها الـ84، يستعرض «هُن» أبرز الفنانات اللاتي قلدن إطلالات سندريلا الشاشة العربية، خلال الفقرات التالية.

سلمى أبو ضيف

وفي أغسطس 2020، قررت الفنانة سلمى أبو ضيف، تقليد شخصية سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، خلال أحدث جلسة تصوير لها لصالح مجلة «فوج»، مرتدية فستان أوف شولدرز أسود مزود بنقط بيضاء كبيرة مع قبعة ضخمة تشبه إطلالة النجمة الراحلة، والتي أعيد تنفيذها بأنامل مصمم الأزياء مهند كوجاك، مع الاعتماد على مكياج مطابق لها بأنامل خبيرة التجميل دنيا صدقي.

إيمان سلامة

في يوليو الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي جلسة تصوير للممثلة الشابة إيمان سلامة، بمطلة بفستان مشابه للذي ظهرت به سلمى أبو ضيف، وأطلت بكادرات شبيهة لحد قريب جدا من النجمة الراحلة سعاد حسني.

دانا حمدان

خلال احتفالات الربيع 2020، شاركت الفنانة دانا حمدان، شقيقة مي سليم وميس حمدان، بمقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق «تيك توك»، مرتدية باروكة لشعر قصير أسود اللون، وفستانا قصيرًا أحمر اللون، مزين بنقاط بيضاء صغيرة، مع دندنة أغنية «الدنيا ربيع» للنجمة الراحلة سعاد حسني.

إنجي علي

قررت الإعلامية إنجي علي، تقليد سعاد حسني، في أول مقطع فيديو جديد لها عبر التيك توك، مرتدية شعرًا مستعارًا أسود، وأزياء فضفاضة مع نظارة طبية سوداء، خلال تأديتها مقطع من أغنية «عم حزمبل» في فيلم «صغيرة على الحب».

هند رضا

في 2017، ظهرت الفنانة والمذيعة هند رضا، بفستان كاروهات قصير، يجمع بين اللونين الأبيض والروز، بالإضافة إلى جاكيت أبيض، في إطلالة تشبه سعاد حسني في فيلم «صغيرة على الحب»، خلال مشاركتها في الحفل الختامي لردايو «نجوم إف أم».

تفاصيل الاحتفال بذكرى ميلاد سعاد حسني في حديقة الحيوان

ويروي نبيل رزق صاحب مبادرة «أبناء فناني الزمن الجميل» تفاصيل الاحتفال بسندريلا الشاشة العربية لـ«الوطن»، قائلًا إنه سيقيم حفلا في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا يوم الجمعة المقبل داخل جزيرة الشاي بحديقة الحيوان، لإحياء ذكرى ميلاد «السندريلا» مع الراحلة شادية التي تنتمى إلى مواليد برج الدلو: «اختارنا مكان أوبن أير علشان كورونا، وهنجيب توروتة ونحتفل كلنا».