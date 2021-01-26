لبشرة ناعمة صحية.. عالجي «جلد الوزة» في 5 خطوات

القاهرة - سمر حسين - صحة

جلد الوزة هي مشكلة شائعة تحدث عادة للفتيات اللاتي يستخدمن شفرات الحلاقة لإزالة شعر الساقين، لتبدو مثل «جلد الوزة» بارزة وتحتها شعر ينمو داكن اللون، وهي مشكلة ترغب كل الفتيات في التخلص منها بشكل نهائي، بحسب موقع «مديكال نيوز توداي» الطبي:

التقشير

يساعد التقشير قبل إزالة الشعر على إزالة الأوساخ والجلد الميت، ويحدث ذلك برك الساقين مع غسل الجسم بالمقشر، حيث يمكن للأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة أن تسد بصيلات الشعر، إزالتها يعالج ويساعد على منع نمو الشعر تحت الجلد.

كما أن خلايا الجلد الميتة هي ما تحبس الشعر بالداخل، وتقشيرها يعالج المشكلة.

نظفي ساقيك بفرشاة جافة

واحدة من أفضل طرق التخلص من جلد الوزة هي استخدام فرشاة جافة للتخلص من خلايا الجلد الميتة، عن طريق تفريش البشرة بفرشاة صلبة وطويلة الشعيرات في حركة دائرية للتخلص برفق من الطبقة الخارجية لخلايا الجلد الميتة مع الحفاظ على نظافة المسام والبصيلات ومنع نمو الشعر إلى الداخل.

استخدمي كريم أو الجل إزالة الشعر

كريم إزالة الشعر يزيد من الرطوبة ويقلل الاحتكاك عندما تنزلق شفرة الحلاقة فوق الجلد، لأن الكثير من الاحتكاك يمكن أن يؤدي إلى تهيج والتهاب الجلد، وقد يتسبب أيضًا في حدوث حرقان، حيث يصبح الجلد أحمرًا ومؤلما في بعض الأحيان، ويقلل الكريم أو الجل من خطر حدوث تهيج عن طريق تقليل الاحتكاك.

من الأفضل أن يستخدم الأشخاص ذوو البشرة الحساسة منتجات طبيعية أو مضادة للحساسية على أرجلهم.

اختيار شفرة حلاقة صحيحة

مشكلة جلد الوزة يمكن أن تشير إلى أنك تستخدمين نوع شفرة حلاقة غير صحيح، حيث أنه يجب أن تتحرك الشفرة الجيدة بلطف عبر الجلد، بحيث لا تترك وراءها أي شعرات أو نصف حلاقة.

كما يجب استبدل شفرات الحلاقة بانتظام لتجنب البلادة، والتي يمكن أن تضيف الاحتكاك.

يمكن للحلاقة التي لا تنزلق بسلاسة أن تسحب الشعر، ويمكن أن ينتج عن ذلك نمو الشعر بالداخل.

إزالة الشعر في اتجاه النمو

يجب إزالة الشعر في نفس اتجاه النمو، حيث يمكن أن تؤدي الحلاقة في الاتجاه المعاكس إلى الحصول على نهايات حادة جدًا للشعر، وهذا يجعل من الأسهل اختراق الجلد والنمو إلى الداخل.