أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر الاكتئاب يضعف المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

الاكتئاب

أمر خطير قد يتعرض له الكثيرون رغم خطورته في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

الاكتئاب يؤثر على الجهاز المناعي بالجسم، ويجعلك عرضة للإصابة بالفيروسات.

كيف نحمي أنفسنا؟

تجنب كل ما يؤدي للاكتئاب والمشاركة في أنشطة متعددة.