يعالج جميع الأعراض ويحسن المناعة.. دراسة: هذا العلاج الصيني يحارب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما تم اكتشاف كوفيد-19 لأول مرة في ووهان، الصين، دخل العالم في حالة من الذعر والفوضى، وبعد ذلك سعى العلماء والمهن الطبية إلى إيجاد طرق مختلفة لإيجاد علاج لنفسه.

في حين أن أصل الفيروس لا يزال قيد التكهنات، فقد تحول الناس إلى علاجات طبية مختلفة ومكملات تعزيز المناعة لمواجهة المرض.

ومع ذلك، توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة أخرى تدعي فعالية الطب الصيني التقليدي في علاج أعراض كوفيد-19، وفقا لـ"timesofindia".

دور الطب الصيني التقليدي في علاج أعراض فيروس كورونا

قام خبراء في جامعة قوانغتشو للطب الصيني وجامعة يونان للطب الصيني بفحص وتقييم دور هذا الطب الصيني التقليدي المسمى مسحوق Yinqiao في علاج الأعراض الشديدة لـ كوفيد 19.

سلطت الدراسة المنشورة في أبحاث العلاج بالنباتات الضوء على الطرق المختلفة التي تساعد بها الأدوية الصينية التقليدية في الوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها.

ما هو مسحوق Yinqiao؟

مسحوق Yinqiao عبارة عن تركيبة من الخصائص الطبية المختلفة التي تساعد في علاج أمراض الجهاز التنفسي الحادة وإصابات الرئة وتخفيف التليف الرئوي ويمكن أيضًا تحسين الاستجابة المناعية للفيروسات.

إنه مسحوق عطري ويمكن أن يكون طعمه مر، يبدو أن المرضى الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي مع الحمى والصداع والتهاب الحلق وجميع أعراض كوفيد الأخرى تقريبًا يمكن علاجهم بنفس الطريقة.

المكونات النشطة وتأثيرها على كوفيد-19

تم تحديد المكونات الرئيسية في الدواء بمساعدة روتين وهيسبيريدين، كروماتوغرافيا سائلة عالية الضغط - وهي تقنية في الكيمياء التحليلية تُستخدم لفصل وتحديد وقياس كل مكون في الخليط.

وفقًا للدراسة، فإن المكونات النشطة في مسحوق yinqiao هي luteolin و eriodictyol و quercetin و naringenin - ، من بين أمور أخرى - والتي تساعد في مكافحة الفيروس القاتل.

استخدم العلماء تقنيات واسعة النطاق لتحليل المكونات النشطة والأهداف والآليات المحتملة لمسحوق Yinqiao في علاج كورونا، كان بعضها عبارة عن "اختيار الهدف وتسجيل نقاط DisGeNET ، وبناء شبكة الجينات والمكونات الدوائية، والالتحام الجزيئي، وتحليل رنين البلازمون السطحي (SPR) ، وتحليل الأنسجة الجينية، والتحليل الوظيفي لعلم الجينات.

قدم المؤلفون طرقًا مختلفة يمكن أن تساعد مسحوق Yinqiao في علاج كوفيد-19، منها مسار إشارات TNF، ومسار إشارات مستقبلات تشبه Toll ، ومسار إشارات مستقبلات T-cell ، ومسار إشارات MAPK هي بعض الآليات المحتملة.