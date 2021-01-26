هل يمكن لمرضى السرطان استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد ألكسندر غينسبورغ، مدير عام مركز "غاماليا"، أن التعليمات الجديدة بشان استخدام لقاح "سبوتنيك V" لا تمنع استخدامه في تطعيم المرضى المصابين بالسرطان.

وقال غينسبورغ، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إن التعليمات الجديدة تشير إلى أنه يجب استخدام لقاح "سبوتنيك V" في تطعيم الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأورام الخبيثة وأمراض المناعة الذاتية، بحذر، بسبب نقص المعلومات اللازمة. لذلك يجب استخدام اللقاح وفق استشارة الأخصائيين، وفقا لروسيا اليوم

وأضاف: "توجد فقط تعليمات للاستخدام...بحذر في مثل هذه المجموعة من المرضى بعد استشارة الطبيب المعالج. وهذه الصياغة ليست مرتبطة بمسألة السلامة عند التطعيم بلقاح "سبوتنيك V"، بل باحتمال خضوع المريض لعلاج كيميائي الذي قد يخفض من وظائف المناعة".

وأكد غينسبورغ أن الطبيب المعالج يجب أن يتخذ القرار النهائي بشأن تطعيم المصاب بالسرطان. وهذا لا يعني أبدا منع استخدام اللقاح في تطعيم هؤلاء المرضى. لأن اللقاح نفسه لا يسبب الأورام.