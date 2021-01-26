ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. وسعر حقيبتها خيالي

محمد اسماعيل - القاهرة - شيماء مرسي

تحرص الفنانة ياسمين صبري على مشاركة جمهورها من وقت لآخر عددا من الصور والفيديوهات على صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام".

وأطلت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة أنيقة وجذابة ومميزة، في أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام" وارتدت بليزر باللون الأوف وايت، مزودا بأزرار من الأمام، مع بنطلون باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج، وكلاتش باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

أما حقيبة الفنانة ياسمين صبري، فمن ماركة HermesBerkin، وهي شركة فرنسية شهيرة للأزياء الفاخرة، ويبلغ سعرها ما يقارب 26,703 دولار أمريكي، وهو ما يعادل نحو 420 ألف جنيه.