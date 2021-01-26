وصفات طبيعية مضمونة من اليقطين للبشرة والشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 يناير 2021 04:36 مساءً - اليقطين من الفاكهة المهمة جداً لجمال البشرة والجسم، لاحتوائها على الكثير من الأنزيمات وأحماض ألفا هيدروكسي، التي تزيد من عملية تجديد الخلايا، كما أنها تحتوي على فيتامينات A و C التي تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين، بالإضافة إلى أنها غنية بالزنك، الذي يساعد على علاج حب الشباب وترطيب البشرة.

إليك بعض استخدامات اليقطين المختلفة لنضارة وتألق بشرتك، والتي ستجعله في مقدمة اهتماماتك:

أقنعة اليقطين لجمال البشرة والشعر:

أقنعة اليقطين



•قناع اليقطين لترطيب البشرة:

1.امزجي ربع كوب من اليقطين المهروس + نصف ملعقة كركم+ ملعقة من العسل.

2.ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة خمس دقائق.

3.اغسلي بشرتك جيدًا؛ هذا الماسك يعتبر مرطبًا رائعًا للبشرة، كما أنه يقلّل من ظهور حب الشباب.



•مقشّر للبشرة:

1.امزجي ربع كوب من اليقطين+ ملعقة من بذور الكتان+ ربع كوب من الطين + ربع كوب شاي البابونج.

2.ضعي المكونات على بشرتك، واتركيها لدقيقة.

3.دلّكي بشرتك بلطف لدقائق، ثم اغسليها جيدًا بالماء.

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• محاربة السيلوليت:

1.امزجي كوبًا من اليقطين المهروس +ربع كوب زيت الجوجوبا+ربع فنجان قهوة + كوب ملح خشن.

2.افركي الخليط بلطف على مواضع السيلوليت في بشرتك؛ فزيت الجوجوبا مضادّ قوي للأكسدة؛ والقهوة تساعد على تقليل السيلوليت.

قناع للمعان الشعر





•قناع للمعان الشعر:

1.أحضري ملعقةً من بذور اليقطين+ ثلث كوب من زيت جوز الهند + ثلث كوب من زيت الجوجوبا+ 5 قطرات من زيت النعناع.

2.امزجي هذه المكونات جيدًا، ثمّ ضعي الخليط على فروة رأسك.

3.اتركيه لمدة ساعة على الأقلّ، ثم اغسلي شعرك كالمعتاد لتجديه قد أصبح غايةً في الانسيابية واللمعان من أول مرة.

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