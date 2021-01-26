نصائح جمالية من آيشواريا راي لإطلالة متألقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 يناير 2021 04:36 مساءً - عندما يتعلق الأمر بجمال الطلة، ليس بإمكاننا إلا أن نذكر النجمة الهندية آيشواريا راي Aishwarya Rai، التي باتت تشكل مصدر إلهام لكثيرات من النساء والفتيات، لا سيما أنها تمكنت من الحفاظ على توهج بشرتها الطبيعي، الذي لا تشوبه شائبة، وعلى تألق دائم جعلها محط أنظار الجميع، رغم بلوغها الـ47 عاماً.

وفي هذا المقال، تقدم لك آيشواريا راي مجموعة نصائح جمالية تساعدك في أن تكوني جميلة ومتألقة على الدوام.

آيشواريا راي

الزيوت الطبيعية



تعرف النجمة آيشواريا راي تماماً أهمية وفوائد الزيوت الطبيعية الأساسية والزيوت العطرية لكل من البشرة والشعر، لا سيما أنها أثبتت قدرة كبيرة على ترطيب الشعر والبشرة ومدهما بالكثير من المغذيات الضرورية. وعلى سبيل المثال، تقوم راي بتدليك بشرتها بانتظام بزيت خشب الصندل، كما تطبق زيت البابونج وزيت الخزامى على شعرها بشكل منتظم، ما يفسر جمال وتألق بشرتها وشعرها.

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طعام صحي والكثير من الماء

طعام صحي والكثير من الماء



تنصحك آشواريا راي بتناول الأطعمة الصحية وشرب الكثير من الماء، لأن ما نأكله ونشربه له تأثير مباشر على الشعر والبشرة في آن. فاشربي الكثير من الماء والعصائر الطبيعية، وواظبي على تناول الخضار والفواكه والأطعمة الصحية، وابتعدي عن المأكولات والمواد التي تؤثر سلباً على صحة البشرة مثل السكر والملح واللحوم المصنعة والمشروبات الغازية والقهوة، إضافة الى الأطعمة الحارة...

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ماسكات للبشرة من المواد الطبيعية

ماسكات طبيعية للبشرة



تلجأ آيشواريا راي بشكل دائم الى مطبخها لإيجاد حلول لكافة المشاكل التي تعاني منها بشرتها. فهي مثلاً تمزج عصير اللوز الطبيعي والقشدة والكركم وتطبق المزيج على بشرتها، كما تستخدم ماسك الموز والعسل، إضافة الى ماسك اللبن وزيت اللوز، وهي ماسكات طبيعية تضمن لها بشرة متوهجة ومتألقة على الدوام.

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نصائح مكياج من آيشواريا راي

مكياج من آيشواريا راي



للحصول على إطلالة أنثوية جذابة في الأوقات كافة، تنصحك النجمة آيشواريا راي بأن تجعلي أحمر الشفاه الجريء والأيلاينر المجنح سلاحك الدائم، كونهما كافيين برأيها لضمان مظهر في غاية الجمال. كذلك، تنصحك راي بتكثيف رموشك باستخدام الماسكرا المفضلة لديك، وبعدم الالتزام بأسلوب مكياج أو اتجاه واحد، بل محاولة تجربة صيحات مكياج جديدة، فذلك يضيف المزيد من التميز الى شخصيتك وروتين جمالك.

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