دراسة: تناول القهوة يحفز الشعور بالقلق والاضطراب

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة لدى البعض بسبب مذاقها الرائع، بالإضافة إلى أنها تعمل كمنشط للجسم ومعزز للطاقة وتساعد على تعزيز القدرة على العمل.

ولكن يواجه بعض الأشخاص اضطرابات القلق، التي يمكن أن تحدث من خلال الأنشطة اليومية.

وأوضحت دراسة جديدة نشرها موقع «سبوتينك»، تأثير الكافيين على الصحة النفسية والعصبية، حيث أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يحفز الشعور بالقلق والاضطراب، بل يجعل الاضطرابات المتعلقة بالنوم والقلق أسوأ.

وأكدت تلك الدراسات أنه عند تناول الكافيين باعتدال، قد لا توجد آثار صحية ضارة خطيرة مرتبطة بتناوله من قبل البالغين، ومع ذلك، ينصح أولئك الذين لديهم حساسية عالية تجاه الكافيين ومعرضين لخطر الإصابة بالقلق والتوتر، يجب ألا يستهلكوا أكثر من 400 ميلجرام لتجنب أعراض الصداع والنعاس والقلق والغثيان.

نصائح لتجنب القلق الناتج عن تناول القهوة

النوم

تأكد من الحصول على ما لا يقل عن 6-8 ساعات من النوم للتأكد من أن جسمك قد حصل على قدر كاف من النوم والراحة.

التأمل

أثبتت الدراسات أن التأمل طريقة فعالة ومثالية للتعامل مع القلق وإدارته، وينصح بها لجميع الأشخاص للتخلص من التوتر والحصول على الراحة والاسترخاء.

المشي

المشي في الحديقة أو في مكان هادئ يساعد على استرخاء العقل والجسم وتهدئة الحواس، وبالتالي مواجهة أعراض القلق والتوتر.

استهلاك نظام غذائي متوازن

يجب تضمين الأطعمة الغنية بالمغذيات والمعززة للمزاج في النظام الغذائي لأنها يمكن أن تساعد في تحسين القلق وتعزيز الصحة العامة.