جوني سينس ممثل الأفلام الإباحية ينشر صورة جديدة مع صديقته بصحبة كلبهما (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشر ممثل الأفلام الإباحية الأمريكي جوني سينس، صورة جديدة تجمعه بصديقته، وسط أنباء عن تواجده حاليا في مصر للاستمتاع بإجازته مع صديقته.

صور جوني سينس وصديقته

وظهر جوني سينس بأزياء صفراء اللون، بجوار صديقته التي أطلت بملابس سوداء اللون، بجوار كلبهما، معلقا باللغة الإنجليزية: «مرحبا بكم»، وسط تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، حاصدة أكثر من 7800 إعجاب، ومئات التعليقات.

وظهر الثنائي، في الصوره داخل حمام السباحة، خلال تقلبيها له، أثناء ارتدائهما ملابس البحر، وظهوره بنظارة شمسية سوداء اللون.

جوني سينس يحضر لفيلم جديد تكلفته 3.4 مليون دولار

وكان الموقع الإباحي «بورن هاب»، أعلن أنَّه سيصنع فيلمًا يحمل عنوان «Sexplorations» حيث بلغ تكلفته 3.4 مليون دولار، وتمّ اختيار سنس وإيفا لوفيا لبطولة الفيلم، وتمّ تدريبهما قبل 6 أشهر من التصوير.

«بورن هاب» وهو موقع فيديوهات إباحي ويعتبر أضخم موقع إباحي على الإنترنت حيث تمّ إطلاقه بورن هاب في مونتريال، كندا عام 2007.

جوني سينس اسمه الحقيقي ستيف وولف، وقد تمّ تلقيبه باسم «سينس» من مواليد ديسمبر 31، 1978 هو ممثل أفلام سينمائية أمريكية إباحية، وقد قدم حتى الآن أكثر من 500 مقطع فيديو والعديد من الأفلام على مدار 10 سنوات

وتداول رواد «السوشيال ميديا» في سبتمبر الماضي شائعة وفاة جوني بعد إصابته بفيروس كورونا في أحد المستشفيات الكبرى بأمريكا، كما تردد أيضًا وفاته في أثناء عملية سطو مسلح أجرها على أحد البنوك في أمريكا لتنال منه الشرطة ويتوفى نتيجة إطلاق النار عليه، ليظهر بعد فترة وينفى ذلك عبر السوشيال ميديا، مؤكّدًا أنَّ ما تردد مجرد شائعات وأنَّه يتمتع بصحة جيدة.