«مركزة في شغلي ومش عايزة أتجوز».. سلمى الشيمي: انتظروني في رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، صاحبت تكريم الموديل سلمى الشيمي، في فعالية «بي ستار»، مشاركة صورها خلال التكريم منذ أيام عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وسط مئات التعليقات بين المنتقد والمعجب.

سلمى الشيمي: بتجاهل التعليقات السلبية

«لو كنت رديت على الناس اللي هاجمت السيشن بتاعي قبل كده، كنت رديت على المنتقدين الجداد».. بتلك الكلمات علقت سلمى الشيمي على التعليقات السلبية حول انتقادتها، لافتة إلى أنها تنزعج من التعليقات المتجاوزة والشتائم، «خلاص أتعودت على ده، فبتجاهل الكلام ده»، معربة عن سعادتها بالتكريم على عملها في مجال الموديلنج.

وتابعت «الشيمي» خلال حديثها لـ«الوطن»، بأنها لا تنزعج من وصف البعض لها بإثارة الجدل باستمرار، «مش بيضايق من ده، لإنه معناه إني موجودة والعين عليا»، مؤكدة على أن عدد الأشخاص المحبين والداعمين لها من الجمهور أكثر من المنتقدين لها.

انتظروني في دراما رمضان المقبل

وعن أعمالها المقبلة، توضح الموديل أنها انضمت حاليا لورشة تصوير جديدة، ومن المقرر مشاركتها في عمل فني سيعرض في شهر رمضان المقبل، «مكنتش ينفع أمثل وأقف قدام الكاميرا من غير ما أتقل موهبتي بالدراسة»، فضلًا عن مشاركتها كموديل في مهرجان «إيجي فاشون».

مواصفات فتى أحلام سلمى الشيمي

تؤكد «سلمى» أنها منشغلة حاليا بعملها وتطوير ذاتها والحصول على نجاح سريع ومستمر، «مش عايزة أتجوز خالص، ولا بفكر أخد الخطوة دي دلوقتي»، متحدثة عن مواصفات فتى أحلامها: «لازم يكوم راجل ومتحمل المسؤولية ويوافق على شغلي».