شريكة نجاحه.. معلومات عن طليقة ممثل الأفلام الإباحية جوني سينس «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، صاحبت أنباء تواجد ممثل الأفلام الإباحية الأمريكي جوني سينس، في مصر للاستمتاع بأجازته، وسط تساؤلات عن وجود شريكته وزوجته السابقة كيسا سينس، التي تظهر معه باستمرار عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من هي الزوجة السابقة لجوني سينس؟

فيما يلي أبرز المعلومات عن زوجته السابقة وشريكة نجاحه، خلال الفقرات التالية.

1- تدعى كيسا سينس.

2- من أشهر الفنانات الإباحيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

3- في أوائل عام 2017، أطلقت مع زوجها قناتهما على يوتيوب، تتضمن مقاطع فيديو لسرد حياتهما اليومية وتقديم نصائح جنسية.

4- انفصلا في 2019، لكنهما بقيا أصدقاء مقربين.

5- منذ أيام، شارك جوني سينس مقطع فيديو طريف يجمعه بطليقته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

6- يتابعها 22 ألف شخص عبر حسابها على «فيس بوك».

7- تشارك متابعيها من حين إلى آخر جلسات تصوير لها، مع مقاطع فيديو خلال ممارستها الرياضة.

جوني سينس يحضر لفيلم جديد تكلفته 3.4 مليون دولار

وكان الموقع الإباحي «بورن هاب»، أعلن أنَّه سيصنع فيلمًا يحمل عنوان «Sexplorations» حيث بلغ تكلفته 3.4 مليون دولار، وتمّ اختيار سنس وإيفا لوفيا لبطولة الفيلم، وتمّ تدريبهما قبل 6 أشهر من التصوير.

«بورن هاي» وهو موقع فيديوهات إباحي ويعتبر أضخم موقع إباحي على الإنترنت حيث تمّ إطلاقه بورن هاب في مونتريال، كندا عام 2007.

جوني سينس اسمه الحقيقي ستيف وولف، وقد تمّ تلقيبه باسم «سينس» من مواليد ديسمبر 31، 1978 هو ممثل أفلام سينمائية أمريكية إباحية، وقد قدم حتى الآن أكثر من 500 مقطع فيديو والعديد من الأفلام على مدار 10 سنوات

وتداول رواد «السوشيال ميديا» في سبتمبر الماضي شائعة وفاة جوني بعد إصابته بفيروس كورونا في أحد المستشفيات الكبرى بأمريكا، كما تردد أيضًا وفاته في أثناء عملية سطو مسلح أجرها على أحد البنوك في أمريكا لتنال منه الشرطة ويتوفى نتيجة إطلاق النار عليه، ليظهر بعد فترة وينفى ذلك عبر السوشيال ميديا، مؤكّدًا أنَّ ما تردد مجرد شائعات وأنَّه يتمتع بصحة جيدة.