الامارات | «السودان».. سفينة مصرية ألهمت «ملكة الجريمة» تستقطب الزوار رغم الجائحة

شكرا لقرائتكم خبر عن «السودان».. سفينة مصرية ألهمت «ملكة الجريمة» تستقطب الزوار رغم الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بهيكلها الأسود اللامع وتصميمها الدافئ العائد إلى نهاية القرن الـ19، لا تزال سفينة «السودان» البخارية التي ألهمت «ملكة الجريمة» أغاتا كريستي تقاوم الزمن، محافظة على ذكرى الروائية البريطانية حية في الأذهان.

ويتباين التصميم الأنيق لهذه السفينة البخارية البالغ طولها 73 متراً وعرضها 14,5 متراً، مع المراكب البدائية الأخرى التي تبحر في نهر النيل.

ورغم جائحة كوفيد-19 التي أرغمت شركات الرحلات البحرية السياحية على وقف أنشطتها أشهراً عدة، عادت «السودان» سريعاً إلى الخدمة في أكتوبر الماضي.

ويقول مدير السفينة أمير عطية «تلقينا حجوزات على الفور»، وباتت كل الغرف محجوزة في السفينة البالغ وزنها 1000 طن.

ويشير إلى أن «أجواء رحلة» أغاتا كريستي على السفينة شكّلت مصدر إلهام لها في كتابة الفصول الأولى من روايتها «موت فوق النيل» التي نُشرت في عام 1937.

ولا تزال الرواية هي الأخرى حية، إذ إنها اقتُبست مجدداً في عمل سينمائي من توقيع المخرج البريطاني كينيث براناه من المتوقع عرضه في 2021.

وشُيدت السفينة لصالح الأسرة المالكة المصرية في عام 1885 قبل تحويلها باخرة سياحية سنة 1921.

ونزلت أغاتا كريستي التي كتبت 66 رواية، مع زوجها عالم الآثار ماكس مالوان على السفينة في عام 1933.

ويقول عطية إن كريستي، على غرار أفراد النخبة الغربية حينها، كانت كثيرة الأسفار. وهي تلقت مع زوجها دعوة «للإقامة في فندق ونتر بالاس في الاقصر، ثم قاما برحلة نيلية لبضعة ايام على ظهر سفينة السودان قبل أن تختتم جولتها في فندق أولد كتراكت» بمدينة أسوان.

وبعد إهمالها طويلاً، تعيش السفينة شباباً متجدداً منذ شرائها وتجديدها من جانب شركة فرنسية للرحلات البحرية في العقد الأول من القرن الحالي.

ولم يعد محرّك السفينة البخارية يستخدم الفحم كوقود «بل الديزل والطاقة الشمسية»،.

ومن على الجسر الخشبي، مازال بإمكان الزائرين الاستمتاع برؤية النخيل على ضفاف النيل الرملية، تماماً كحال المفتش البلجيكي هركول بوارو، أحد أبرز شخصيات روايات أغاتا كريستي.

ومن بين 23 غرفة وجناحاً على الباخرة، يؤكد عطية أن الجناح حيث نزلت أغاتا كريستي هو أكثر الأجنحة المرغوبة من زوار السفينة التي يعمل عليها 67 موظفاً «ليلاً نهاراً».

ويضيف «عادة تكون هناك طلبات حجز لعامين مقبلين».

ويستكمل السائحون رحلتهم في التاريخ عبر فندق «أولد كتراكت» الفخم الذي احتفظ هو الآخر بآثار رحلة الروائية البريطانية.

ففي مدخل الفندق، يمكن رؤية كرسي متحرك ومكتب صغير كانت تجلس عليه الكاتبة في جناحها خلال زياراتها المتعددة، وفق سليم شور مدير الفندق.

هذه الآثار الباقية من رحلات الروائية ما زالت «عنصر جذب بحد ذاتها» إذ يأتي عشاق قصص كريستي لالتقاط الصور الى جوار هذا الكرسي.

ومنذ إنشائه عام 1899 صار هذا الفندق محطة مفضلة لرجال دولة وفنانين وأفراد من الطبقات المخملية في العالم.

واستقبل الفندق خصوصا رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل (مع جناح باسمه على غرار الروائية) و«تقريباً كل الرؤساء الفرنسيين خلال السنوات الـ40 الأخيرة».

كما نزل في الفندق الروائي المصري الحائز جائزة نوبل للآداب نجيب محفوظ.

لكن منذ 2016، يستقطب الفندق أعدادا متزايدة من المصريين الراغبين في رؤية موقع تصوير مسلسل «غراند أوتيل» الذي تدور أحداثه في خمسينات القرن الماضي وحقق نجاحاً واسعاً لدى عرضه في ذلك العام.

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