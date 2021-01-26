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«وروني صوركم».. رانيا يوسف تشارك جمهورها صور طفولتها النادرة: «ذكريات»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رانيا يوسف

شاركت الفنانة ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، 3 صور نادرة من  طفولتها.

وظهرت الفنانة في الصور بصحبة والدتها على البحر، معلقة: «ذكريات أيام الطفولة يلا وروني إنتوا كمان صوركم وإنتوا صغيرين».

وتفاعل متابعو رانيا مع صورها بشكل كبير، حيث حصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب.

رانيا يوسف تثير الجدل في 2021

وأثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل خلال استضافتها في برنامج «ليلة الخميس»، حيث أكدت أنها لا ترغب في تكرار تجربة الزواج: «لابد اعترف إني عايزة اتجوز.. بس المجتمعات العربية بتجبرك إنك تأخد الخطوة دي.. لكن رانيا يوسف مش هتتجوز تاني.. ولو حبيت هكمل قصة حب من غير ما أتجوز.. لأن الجواز بالنسبة ليا بيت وأسرة وعيال، وأنا عندي بنتين».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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