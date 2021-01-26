بعد انفصاله عن دينا الشربيني.. زوجة عمرو دياب تنشر فيديو له «إيه الحكاية؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب، مقطع فيديو يجمعه بأبنائهما التؤام عبدالله وكنزي، من حفله الأخير المنعقد في دبي منذ أيام، عبر خاضية «أستوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بالتزامن مع نبأ انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني بعد قصة حب استمرت 3 سنوات.

وعلى الرغم من أنباء انفصال زينة عاشور عن عمرو دياب منذ سنوات، إلا أنها أعادت نشر مقطع فيديو نشره «الهضبة» عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، يتضمن فيديو غناء ورقص على نغمات أغنية «قمرين»، التي سبق أن غناها والدهما لهما، احتفالا بولادتهما من زوجته زينة عاشور، مع مقطع فيديو قديم منذ عدة سنوات، خلال صعود التؤام في مرحلة طفولتهما على خشبة المسرح مع عمرو دياب لدندنة الأغنية ذاتها.

وأطلت ابنة عمرو دياب في الحفل الأخير بأزياء كاجوال شتوية، تتضمن سترة جلدية سوداء طويلة غير منقوش، مع بنطلون قاتم اللون وتوب، مع اعتمادها على تسريحة شعر كيرلي ومكياج بسيط، فيما ظهر شقيقها التوأم ببدلة مودرن قاتمة اللون، فيما ظهر «الهضبة» بسترة «تايجر».

وعلقت زينة عاشور على مقطع الفيديو، قائلة باللغة الإنجليزية: «نفتقد جوجو.. جنا عمرو دياب»، في إشارة إلى عدم حضور شقيقة كنزي وعبدالله الحفل.

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

وخلال الأسابيع الماضية، تم تداول أنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وسط تأكيد مصادر لـ«الوطن» ذلك الأمر، مشيرين إلى نشوب عدة مشاجرات بينهما، ما ترتب عليه مغادرة «دينا» منزل الزوجية.

وذكر المصدر، أن تلك المشادات بدأت في مدينة الساحل الشمالي، بحضور عدد من الأصدقاء المشتركين، أما المشاجرة الثانية، وقعت في مدينة الجونة، دون الكشف عن تفاصيلها، بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.