لأول مرة.. تفاصيل الاحتفال بذكرى ميلاد سعاد حسني في حديقة الحيوان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

84 عاما مرت على رحيل سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني، وسط استعدادات استثنائية لاحتفال به في ذكرى وفاتها، بالتزامن مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المتسجد، ووضع إجراءات مشددة للاحتفالات والتجمعات، خوفا من تفشي عدوى الفيروس.

«هنقرالها قرآن رحمة ونور عليها، وهندعليها، جنب احتفالها بيها».. بتلك الكلمات بدأت جيهان حسني شقيقة الفنانة سعاد حسني حديثها لـ«الوطن»، قائلة، إن أسرة الراحلة تكتفى اليوم بالورد الديني والدعاء، على أن يعقد احتفال بذكرى ميلادها يوم الجمعة المقبل تحت رعاية مبادرة «أبناء فناني الزمن الجميل» بقيادة نبيل رزق.

تفاصيل الاحتفال بعيد ميلاد سعاد حسني الـ84

ويروي «رزق»، تفاصيل الاحتفال لـ«الوطن»، قائلًا إنه سيقيم حفلا في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا يوم الجمعة المقبل داخل جزيرة الشاي بحديقة الحيوان، لإحياء ذكرى ميلاد «السندريلا» مع الراحلة شادية التي تنتمى إلى مواليد برج الدلو: «اختارنا مكان أوبن أير علشان كورونا، وهنجيب توروتة ونحتفل كلنا».

ومن المقرر أن تضم الاحتفالية أسرة سعاد حسني، وليلى ابنة شقيقة شادية، ومحبي الفنانين من الجمهور والفنانين، على رأسهم دينا عبدالله وحنان شوقي، وجينا ابنة نجيب الريحاني، وحفيدة زكي رستم.

حقيقة زواج سعاد حسني من عبدالحليم حافظ

يشار إلى أنه مع حلول ذكرى وفاتها وعيد ميلاد بالعندليب عبدالحليم حافظ في 2020، تجدد الجدل حول زواجهما في ظل تأكيد محمد شبانة، ابن شقيق عبدالحليم حافظ، على عدم ارتباطهما رسميا، إلا أن جيهان حسني أكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الراحلة تزوجت بالفعل من «العندليب»، عقب قصة حب كبيرة بين النجمين، متابعة: «هو كان بيغير عليها جدا.. في ظل فرق السن اللي بينهم، وإنها كانت أصغر منه».