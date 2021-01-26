«كانت بتبيع مراوح».. محطات في حياة هنادي مهنا قبل شهرتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة هنادي مهنا، محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب الظهور الأول لها بعد الزواج بصحبة زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وحل الثنائي ضيفين على صاحبة السعادة، الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها المذاع على فضائيةdmc.

بين تألقها في التمثيل، وأداءها في المطبخ، وطبيعتها في الحديث، خطفت هنادي مهنا الأنظار بشكل لافت خلال الحلقة، متحدثة عن قصة حبها بنجل خالد صالح، وتفاصيل زواجهما.

وكان الثنائي شاركا في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل الفتوة أمام الفنان ياسر جلال، قبل أن يحتفلان بزفافهما في حفل أسطوري كبير، حضره رموز الوسط الفني.

ويرصد "هُن" عدة معلومات عن هنادي مهنا

من هي هنادي مهنا؟

- ابنة الموسيقار هاني مهني، من زوجته الفرنسية.

- تبلغ من العمر 24 عاما.

- درست هندسة الصوت، بجانب دراستها لإدارة الأعمال في العاصمة الإسبانية مدريد.

- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية منها حكايتي، زلزال، بركة، و الجزء الثاني من أفراح إبليس، خيانة عهد، والفتوة.

- عملت بمجال الإعلانات لفترة.

- أسست أكاديمية لتعليم فنون الموسيقى بمساعدة والدها.

- قدمت مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء في 2014.

- كشفت عن موهبتها في الغناء قبل عدة سنوات، فكانت واحدة من المشاركين في أغنية «القرد بيتكلم».

- عملت في أكثر من مهنة قبل دخولها الوسط الفني، بينها مدرّسة في حضانة، فضلا عن بيعها بعض المنتجات على الشاطئ للمصيفين منها «مراوح اليد»، حسب حديث والدها عنها ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي.

ارتبطت بالفنان أحمد خالد صالح منذ عامين، حيث أعلنا خطبتهما في 2019، وعقدا قرانهما واحتفلا بالزواج في 2020.

ساندت مطربي المهرجانات حمد بيكا وشاكوش، وعمر كمال عقب هجوم والدها عليهم بسبب ظهورهم في حفل زفافها.