قتلها صديقها بعد قصة حب.. 5 معلومات عن حفيدة القذافي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات جديدة شهدتها واقعة مقتل ريتاج محسن، التي رحلت عن عالمنا في 19 أكتوبر الماضي، داخل أحد الكمباوندات السكنية بالقاهرة الجديدة، وظهور شهود إثبات يؤكدون على مقتلها عن طريق إلقائها من الطابق السابع.

من هى ريتاج محسن؟

«هن» رصد أبرز المعلومات عن ريتاج محسن، عقب على خلفية ظهور تطورات في قضية مقتلها، خلال الفقرات التالية.

1- حفيدة ونيس القذافي، آخر رئيس وزراء لليبيا، في عهد الملكية اللبيبة، والذي حكم عليه الإعدام شنقا في صغره ما تسبب في هربه من وطنه، حتى تم رفع الحكم عنه وعاد لليبيا، وتوفى عام 1986 آثر أزمة قلبية.

2- لا تربطها صلة قرابة برئيس ليبيا الراحل معمر القذافي، والأمر مجرد تشابه أسماء.

3- أقامت في مصر منذ سنوات قبل وفاتها.

4- جمعها علاقة حب مع شاب يدعى محمد السوسي، وهو المتهم في قتلها ورميها من الدور السابع عقب مشادة كلامية بينهما، وطلبه الزواج بها.

5- أكدت صديقات ريتاج على إقامة الراحلة علاقة جنسية أكثر من مرة مع المتهم بقتلها دون زواج، على وعد منه بأنه يتربط بها رسميا، إلا أنه تهرب من وعوده.

حديث شاهد إثبات أمام النيابة

بحسب ما ورد بأقوال شاهدي إثبات أمام النيابة، مالك ورشة تعديل سيارات، وطالب، كانا في الطابق السفلي من الدوبلكس، وقت وصول المتهم مع المجني عليها، فإنه فور دخولهما الوحدة السكنية الخاصة بهما «فيلا دوبلكس»، وقعت بينهما مشادة كلامية.

اتفق الشاهدان في مضمون شهادتيهما على أنهما سمعا مشادات بين المتهم محمد السوسي والمجني عليها ريتاج، تعذر عليهما فهم ما يقولان بسبب تحدثهما بلهجة ليبية، بينما لم يفهما من الحوار الساخن الدائر بينهما، سوى كلمة «ليه ليه» التي قالتها ريتاج، قبل ثوان من الصمت التام والمفاجئ.