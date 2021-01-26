هنادي مهنا: «حاطة بيرفيوم في المطبخ.. معرفش أنام وهو مش نظيف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح ضيفين على النجمة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، وتحدثا خلال اللقاء عن بداية علاقتهما وصداقتهما وقصة الحب انتهاء بزواجهما.

واختبرت الفنانة إسعاد يونس ضيفتها «هنادي»، في مطبخ البرنامج وطلبت منها إعداد بعض المأكولات.

وحكت هنادي عن طقوسها في المطبخ، مؤكدة أنها لا تسمح أبدًا أن تبات الأطباق وهي متسخة، وتحرص على تنظيفها بشكل فوري وأنها لا تستطيع النوم والمطبخ متسخ.

هنادي قالت إنها تضع «حاطة كريم وبيرفيوم في المطبخ وبدي سبلاش وحاطهم في باب المطبخ وأنا طالعة ومعاهم معطر جو» بينما نصحتها إسعاد يونس أن تضع طبق به قهوة وتفرك يدها في البن للتخلص من رائحة البصل.

وكان آخر ظهور لهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، على ريد كاربت إحدى الحفلات الخاصة التي أقامها مهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت «هنادي»، خلال تصريحات مع الإعلامية نهى عبدالعزيز على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي تعرضه شاشة DMC: «منعرفش لو كنا هنمثل مع بعض قريب، لكن أنا نفسي أمثل معاه تاني لأنه إنسان ممتع وملتزم وبيشتغل كويس أوي».

وظهرت علامات الخجل على وجه زوجها، ورد عليه بقوله: «الشغل مع أي حد بتحبه وفي بينكم علاقة كويسة، بيبقى ممتع ومختلف، فما بالك بالشغل مع حد مني أكيد هيبقى ممتع جدًا».