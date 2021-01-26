الامارات | فئة يتخذ فيروس كورونا مساراً شديداً لديها

شكرا لقرائتكم خبر عن فئة يتخذ فيروس كورونا مساراً شديداً لديها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت الجمعية الألمانية لعلاج السكتة الدماغية على أنه يتعين على الأشخاص، الذين أصيبوا بسكتة دماغية من قبل، أن يحموا أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا؛ لأنهم يندرجون ضمن الفئة التي يتخذ فيروس كورونا مساراً شديداً لديها.

وأشارت الجمعية إلى أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ترفع خطر الإصابة بسكتة دماغية وكذلك خطر الموت بسببها.

كما شددت على ضرورة استدعاء الإسعاف في حال الاشتباه في الإصابة بسكتة دماغية؛ لأن كل دقيقة لها ثمنها.

وأوضحت الجمعية أن أعراض الإصابة بسكتة دماغية تتمثل في تدلي زاوية الفم عند الابتسام، واضطرابات الكلام، واضطرابات الرؤية، والدوار، والصداع الشديد، ومظاهر الشلل.

ويسهم التدخل الطبي السريع في زيادة فرص النجاة والبقاء على قيد الحياة، والحد من مخاطر الأضرار المستديمة المترتبة على السكتة الدماغية.

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