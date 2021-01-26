تقاليع غريبة للموضة.. حلق على شكل «مشبك» بـ 8 آلاف جنيه: يا بلاش «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لا تقف الموضة عادة عند حد معين، فهي متجددة وتتصف بالجنون، والإكسسوارات تعتبر تكميلية لكل الملابس، سواء فساتين أو بنطلونات، الأقراط كذلك تعد رئيسية للفتيات ترتديها في كل الأوقات، ومختلف المناسبات، وتمتد في الوقت الحالي ليرتديها الشباب أيضًا، كما أن الخواتم زينة اليدين في أغلب الأوقات، ولكن تعدت حدود الموضة الغرابة، لدرجة جعلت «المشبك» حلق، والكابل المستخدم في السباكة والأمور التصليحية «خاتم»، بل وتباع تلك القطع بأموال باهظة على مواقع البيع عبر الإنترنت.

حلق على شكل «مشبك»

من اللون الأخضر الفاقع يباع مشبك، ولكنه حلق ويوضع في الأذن، ويباع عبر مواقع البيع عبر الإنترنت بمبالغ كبيرة، حيث يصل سعره عبر موقع «فرفتش»، إلى 1958 ريالا قطريا، أي ما يعادل ما يزيد عن 8 آلاف جنيهًا مصريًا.

كما أن الحلق يليق بالشباب كما الفتيات، واختار الموقع مودل رجل ليتردي المشبك الحلق كنوع من الدعايا له.

الحلق متوفر باللون الأخضر فقط، وفي تفاصيله يشبه تماما مشبك الغسيل إلا أنه يوجد به مكان مخصص ليوضع في الأذن، على أن يكون مقلوبا لأسفل، والسعر شامل التوصيل عبر الدول.

خاتم على شكل كابل

ومن المشبك إلى الكابل المخصص للإصلاحات، عبر نفس الموقع، يباع خاتم إكسسوارات له شكل الكابل بملغ باهظ، من اللون الأسود.

يبلغ سعر الخاتم 1370 ريالا قطريا، أي ما يعادل حوالي 6 ألاف جنيها مصريا.

ولكن سعر هذا الخاتم بعد الخصم 25% فقبله كان سعره 1826 ريالا قطريا، أي ما يعادل 7800 جنيها مصريا.

وعرض الموقع الخاتم على مودل فتاة وليس رجل هذه المرة.