تحذير طبي من «أشهر حيل» الفتيات للحفاظ على الشعر والبشرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغبة في الحفاظ على نضارة البشرة والجلد، وكذلك نمو الشعر وحمايته من التساقط، يلجأن الكثير من الفتيات والسيدات لاستخدام بعض الوصفات الطبيعية والتي قد تتسم بغرابتها بعض الشيء.

وتكشف مجموعة من الفتيات، خلال حديثهن لـ«هٌن»، عن بعض الوصفات التي يستخدمونها داخل المنزل، لتقوية الشعر، والحفاظ على بشرتهن من الجفاف.

«ماية الرز وورق النبق» لتقوية الشعر

تقول رحاب عاطف، ربة منزل، إنها عرفت وصفة استخدام ماء الرز من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم قامت باستخدامها لتقوية شعرها وحمايته من التساقط، قائلة: «بقالي أسبوع بستخدمها وبحط الماية على شعري ومستنية أعرف النتيجة».

«البصل والثوم والقرفة» لنضارة الوجه

«بستخدم البصل والثوم المطحونين مع مواد تانية عشان سمعت إنهم بيساعدوا على نضارة البشرة وبيشدوها، أي نعم ريحتهم بتكون صعبة، بس بستحملهم عشان النتيجة اللي عايزة أوصلها في الآخر».. حسب دعاء السقيلي، طالبة.

فيما تستخدم سمر مصطفى، ربة منزل، القرفة والزبادي للحصول على بشرة رطبة حد وصفها.

أضرار استخدام الوصفات المنزلية للبشرة والشعر

ومن جانبها، علّقت الدكتورة هبة منصور، استشاري أمراض الجلدية، خلال حديثها لـ«هُن»، على استخدام وتحضير بعض الوصفات الطبيعية داخل المنزل، موضحة أن الكثير منها قد تكون مضرة على البشرة والشعر على عكس ما هو متوقع.

وقالت استشاري أمراض الجلدية: «مش أي وصفة تقدر أي واحدة تستخدمها، لأنه ببساطة ممكن تكون واحدة عندها حساسية من مادة غذائية ما وتأثر على جلدها أو بشرتها على عكس ما تفيد غيرها، ده غير إن المواد اللي بيتم تحضيرها دي بتتلف بسرعة شديدة، فلازم يتم تخزينها بشكل صحيح، وممكن بعض المواد تهيج البشرة وتخلق التهابات في فروة الرأس وتساعد على تساقط الشعر مش حمايته».