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طريقة عمل شيش طاووق بالأناناس ودبس الرمان

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

03:39 ص | الثلاثاء 26 يناير 2021

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل شيش طاووق بالأناناس ودبس الرمان كالآتي: 

مقادير شيش طاووق بالأناناس ودبس الرمان

2 صدور دجاج  

أناناس كومبوت أو فريش

4 أسياخ خشب منقوعة بالماء

التتبيلة

خلطة شيش طاووق  

1 ملعقة صغيرة ورق لورا مطحون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون  

2 ملعقة كبيرة زبادي  

2 ملعقة كبيرة بابريكا  

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون  

2 ملعقة كبيرة بهارات  

1 ملعقة صغيرة ملح  

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود  

بطاطس شيبس للتقديم

طريقة تحضير شيش طاووق بالأناناس ودبس الرمان

- تخلط جميع مقادير التتبيلة.

- توضع كل المكونات في التتبيلة وتوضع في أسياخ الشوي.

- ثم تشوى على الشواية أو في الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع بطاطس شبس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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