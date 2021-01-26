القاهرة - سمر حسين - مطبخ
كتب: هن -
03:39 ص | الثلاثاء 26 يناير 2021
قدم الشيف الشربيني طريقة عمل شيش طاووق بالأناناس ودبس الرمان كالآتي:
مقادير شيش طاووق بالأناناس ودبس الرمان
2 صدور دجاج
أناناس كومبوت أو فريش
4 أسياخ خشب منقوعة بالماء
التتبيلة
خلطة شيش طاووق
1 ملعقة صغيرة ورق لورا مطحون
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة زبادي
2 ملعقة كبيرة بابريكا
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة بهارات
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
بطاطس شيبس للتقديم
طريقة تحضير شيش طاووق بالأناناس ودبس الرمان
- تخلط جميع مقادير التتبيلة.
- توضع كل المكونات في التتبيلة وتوضع في أسياخ الشوي.
- ثم تشوى على الشواية أو في الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع بطاطس شبس.