القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل شيش طاووق بالأناناس ودبس الرمان كالآتي:

مقادير شيش طاووق بالأناناس ودبس الرمان

2 صدور دجاج

أناناس كومبوت أو فريش

4 أسياخ خشب منقوعة بالماء

التتبيلة

خلطة شيش طاووق

1 ملعقة صغيرة ورق لورا مطحون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة بهارات

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

بطاطس شيبس للتقديم

طريقة تحضير شيش طاووق بالأناناس ودبس الرمان

- تخلط جميع مقادير التتبيلة.

- توضع كل المكونات في التتبيلة وتوضع في أسياخ الشوي.

- ثم تشوى على الشواية أو في الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع بطاطس شبس.