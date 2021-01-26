قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل حمام معمر بالكبد والمكسرات، من خلال برنامجها «بالصحة والراحة»، على قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل حمام معمر بالكبد والمكسرات

حمام

كبدة قطع صغيرة

8 فصوص ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون ناعم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

1 ملعقة صغيرة كركم

2 مكعب مرقة لحمة

4 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفرومين ناعم

لوز محمص ومجروش

مشمشية

لوز محمص

قراصيا

زبيب منقوع 15 دقيقة

ربع كوب قرفة ناعمة

ربع كوب سكر بودرة

زبدة

التقديم

أرز بسمتي أبيض مطهو

طريقة عمل حمام معمر بالكبد والمكسرات

- يشوح الثوم في زبدة وزيت على النار، ثم تضاف الكبد والتوابل.

- تضاف الخضرة والزبيب والمشمشية والمكسرات والقراصيا.

- تضاف رشة قرفة.

- يحشى الحمام بالحشوة، ثم يحكم غلقه، ويسلق في الماء.

- يحمر في زبدة وزيت على النار أو في الفرن ثم يقدم مع الأرز ويزين بالبيض المسلوق بالهنا.