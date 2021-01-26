طريقة عمل كيكة التيراميسو: قهوة وكريمي

قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل كيكة التيراميسو، خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» على قناة «CBC سفرة»، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير كيكة التيراميسو:

خليط القهوة

ربع كوب سكر

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

ثلاثة أرباع كوب ماء ساخن

خليط الكريمة

200 جرام جبن كريمي

100 جرام زبدة

ربع كوب سكر بودرة

1 ونصف كوب كريمة

للتزيين

كرات شوكولاتة

بسكوت أصابع

شوكولاتة مبشورة

طريقة عمل كيكة التيراميسو:

لخليط الكريمة

- تضاف الكريمة والسكر البودرة مع استمرار الخلط.

لخليط القهوة

- يخلط الماء الساخن والقهوة والسكر.

- تقسم كيك الفانيليا لجزئين بالعرض.

- تسقى نصف الكيك بخليط القهوة وتترك لتهدأ.

- تضاف طبقة من خليط الكريمة.

- يضاف نصف الكيك الآخر، وتكرر الخطوتان السابقتان.

- يفرد خليط الكريمة على جوانب الكيك.

- تزين بالبسكوت من الجوانب.

- يزين الوجه بكرات الشوكولاتة والشكولاتة المبشورة.