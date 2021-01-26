«ازاي تعرفي إن ابنك عنده مشكلة نفسية»؟.. طبيب نفسي يجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكد الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، أنه في البداية وكي تتعامل الأم والأسرة بأكملها بالطريقة الصحيحة مع الابن الذي يعاني من أي مشكلة نفسية، يجب أن نعترف أولا بهذه المشكلة وننتبه لها، لأن هناك اعتقاد ليس صحيحًا لدى جميع الناس، وبالأخص لدى الآباء والأمهات، أن المشاكل النفسية تأتي من التعرض للضغوط نفسية، ولا يتوقعون أن عدم ذهاب ابنهم إلى عمله، أو عدم تحمله للمسئولية بموقف ما، قد يكون ناتج عن مشكلة نفسية يعاني منها.

وأضاف «القط»، خلال لقائه اليوم الاثنين، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، من تقديم الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني، والمذاع على شاشة «cbc»: «عادة لا يرون التغيرات التي تطرأ على تصرفات وسلوكيات أولادهم على أنها مشاكل نفسية، يرونها «قلة أدب»، أو «قلة تربية»، لكن لا يفسرونه على أنه مشكلة نفسية، وبالتالي يهملونها، وتتفاقم تلك المشاكل النفسية لدى أبنائهم».

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن هناك مجموعة من العلامات، تشير إلى أن هذا الابن أو الطفل يعاني من مشكلة نفسية، لكنه ألمح في نفس الوقت أن وجود تلك العلامات غير كافي للتأكد من أن هناك مشكلة نفسية يعاني منها هذا الطفل أم، ولكن في حالة استمرارها مع الأبن لأسبوعين وأكثر، هنا يجب أن تنتبه الأسرة للأمر، وتدرك أن ابنهم يعاني من مشكلة نفسية، يجب التدخل لحلها.

تغير بالسلوك والمشاعر

وأكمل، «إذا لاحظت الأسرة تغير في سلوك أو تفكير أو مشاعر الابن، فعادة هذا الابن لديه مشكلة نفسية، بمعنى حين يلاحظون بأن ابنهم بدء لا ينام بشكل جيد، أو ينام لساعات طويلة أكثر من المعتاد عليه، أو يعاني من اضطراب النوم ويصرح وهو نائم».

وواصل، الأكل أيضًا من العلامات المهمة، التي من الممكن أن نكتشف منها الأمر، فإذا لاحظت الأسرة أن أبنهم بدأ لا يأكل نفس الكميات التي كان يأكلها من طعامه، وبدأ يفقد وزنه، أو حتى بدأ يأكل أكثر من المعتاد عليه، ولأكثر من مرة على مدار اليوم، فهنا أيضًا قد يكون هناك المشكلة نفسية يعاني هذا الطفل.

علامة اخرى

وأتم «القط»، المذاكرة من تلك العلامات، فإذا لاحظت الأسرة أن ابنهم يهمل في دروسه على غيرة عادته لأسبوعين أو أكثر، وليس ليوم أو يومين فقط، يجب الانتباه أيضًا.