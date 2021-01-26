طريقة عمل كبدة بالردة.. زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكبدة المقلية بالردة عادة ما تشتهر بها محلات بيع الأطعمة في الشارع وليس في المنزل، ولكن باتباع خطوات بسيطة يمكن عمل كبدة مثل التي تُعد بالأماكن الخارجية، ويقدم لك موقع «هن»، طريقة عمل الكبدة بالردة.

المقادير

كيلو كبدة مقطعة شرائح.

2 ملعقة كبيرة ردة.

5 فصوص ثوم مفروم.

عصير ليمون.

ملح.‏

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون ناعم.

ملعقة كبيرة بقدونس للتزيين.

زيت للقلي.

طريقة عمل الكبدة بالردة

تخلط الكبدة مع الثوم والفلفل والملح والكمون وعصير الليمون.

تترك الكبدة في التتبيلة وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

تقلب الكبدة المتبلة في الردة من كل الجهات.

تقلى الكبدة في زيت غزير.

تُقدم مزينة بالبقدونس مع الطحينة.