هنا الزاهد تثير الجدل ببطن منتفخة في صورة جديدة.. وزوجها: «مبروك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها من أحدث ظهور، والتي أثارت الجدل بين متابعيها والكثير من التساؤلات.

ظهرت الفنانة خلال الصورة بفستان فضفاض وبطن منتفخة، وكأنها في الأشهر الأخيرة من الحمل، دون أن تضع تعليقا على الصورة.

هنا الزاهد تتلقى التهانئ والمباركات

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، بين التساؤلات والمباركات، وكان من أبرزهم زوجها الفنان أحمد فهمي، إذ علق بتهنئتها قائلًا: «مبروك».

فيما علّق الكابتن رضا عبدالعال: «ألف مبروك يا عسل عايز الواد يطلع أحرف من أبوه ويبقا قدوته رضا عبد العال».

وكان من أبرز التعليقات الأخرى، «هو انتي حامل بجد، مبرووك يا هنا ربنا يتمملك على خير، أول مرة أشوف حامل كيوت كدة، انتي حامل، ازاي حامل وكنتي في فرح نادر حمدي مش باين عليكي، مبروووك يا مامي يا صغنن، أحمد فهمي أخيرًا هيبقى أب، مبروك يا حلوين، ربنا يجعله ذرية صالحة ليكوا».

وكانت الفنانة هنا الزاهد، شاركت قبل أيام صورة جديدة، نشرتها عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، ويبدو عليها آثار جروح وكدمات في الوجه.

وعلقت هنا، على الصورة، بطريقة ساخرة: «شكلي من غير ميك آب»، في حين، أن آثار الجروح ليست إلا مجرد خدعة مصممة بالمكياج، لتصوير مشهد في أحد أعمالها الفنية.

وكانت آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، هو مشاركتها في فيلم «الغسالة» الذي عرض مؤخرًا في دور العرض، وتدور أحداثه حول مدرس فيزياء يجسده الفنان أحمد حاتم، يتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، ما يدفعه لاختراع أو تحويل الغسالة لآلة زمن، وينجح في ذلك ويحاول إنهاء كل الصراعات التي تحدث في حياته.