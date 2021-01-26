الامارات | ولاية هندية تخطط لتطوير «سياحة الحرب»

شكرا لقرائتكم خبر عن ولاية هندية تخطط لتطوير «سياحة الحرب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطط ولاية مانيبور الواقعة شرق الهند لتطوير موقع لـ«سياحة الحرب» في الولاية، من خلال الإبقاء على مطار «كويرينجي» التاريخي الموجود في عاصمتها إيمفال.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية، أن حكومة الولاية تسعى من أجل الاستحواذ على المطار القديم من وزارة الدفاع، بغرض تنفيذ خطتها الخاصة بسياحة الحرب. ونقلت الصحيفة عن رئيس وزراء مانيبور، إن. بيرين سينج، القول إن حكومة الولاية تخطط لنقل وحدات الجيش الهندي المنتشرة حالياً في مطار «كويرينجي» إلى موقع آخر، ما سيفسح المجال أمام تطوير موقع لسياحة الحرب هناك. يذكر أن مانيبور كان لها دور رئيس خلال الحرب العالمية الثانية، كما تعد «مقبرة حرب إيمفال» بالفعل من أهم مواقع سياحة الحرب في البلاد.

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