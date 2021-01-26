الامارات | «فيراري أبوظبي».. 1000 مشاركة في «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيراري أبوظبي».. 1000 مشاركة في «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت عالم فيراري أبوظبي إنجازاً مهماً مع تخطي عدد المشاركات في تجربتي «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي» الجديدتين حاجز الـ1000 مشاركة. وكانت عالم فيراري أبوظبي قد اطلقت التجربتين الجديدتين في نوفمبر من العام الماضي في إطار احتفالاتها بالذكرى السنوية العاشرة على افتتاحها.وتتيح تجربة «جولة على السطح» فرصة استثنائية للتجول على السطح الأحمر المميز، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمشاهد والإطلالات الساحرة على جزيرة ياس. كما يمكن لعشاق المغامرات، المشاركة في تجربة «المسار الانزلاقي»، واختراق الحلقة الشاهقة لأفعوانية «طيران الأبطال».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news