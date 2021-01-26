الامارات | مقطورة ترفيهية قابلة للتعديل مصنوعة من ريش الدجاج

شكرا لقرائتكم خبر عن مقطورة ترفيهية قابلة للتعديل مصنوعة من ريش الدجاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة «إيرث ترافيلر» الناشئة، ومقرها ولاية نيومكسيكو الأميركية، مقطورتها الجديدة «تي 250 إل إكس تيردرب»، وهي عربة معيشة متنقلة تتسع وقابلة للتعديل جزئياً حسب الطلب، ومصنوعة يدوياً من مادة خفيفة جداً مستخرجة من ريش الدجاج، ما يجعل وزنها خفيفاً نسبياً لا يزيد على 135 كيلوغراماً.

مدخل المقطورة الجديدة مقوس الشكل، ووفقاً لموقع ديزان بوم، لا يشكل سحبها عبئاً على معظم السيارات التقليدية والكهربائية، لأنها خفيفة الوزن جداً. وكشف أنجل إيرلاندا، الفنان والمؤسس لشركة «إيرث ترافلر»، أن فكرة المقطورة الجديدة خفيفة الوزن انبثقت من رحلة تخييم شارك فيها عام 2014، وواجه فيها ظروفًا مريعة، ففي تلك الرحلة كان يتشارك مع أصدقائه خيمة واحدة، لكنها لم تكن مريحة، بل عانى كل من فيها شدة الحرارة العالية نهاراً، بالإضافة إلى أنها كانت تنهار فوق رؤوس ساكنيها كلما اشتدت الرياح وعصفت.

ولهذا لجأ إيرلاندا إلى خامة خفيفة مستخلصة من ريش الدجاج، تمتاز بأنها عازلة حرارياً لتحميه من تقلبات الطقس دون أن تسبب عبئاً ثقيلاً على حركة سيارته، أما العناصر الهيكلية الأخرى التي ترتكز عليها العربة فصنعها من مواد تقليدية تستخدم عادة في هذا النوع من المقطورات.

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