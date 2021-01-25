للسيدات.. تعرفي على أفضل روتين يومي للنظافة الشخصية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تهتم كل امرأة بنظافتها الشخصية والتركيز على أدوات العناية التي تستخدمها سواء للبشرة أو الجسم أوملابسها وحتى الأسنان والأظافر وغيرها، كما أن لكل فتاة أيضًا روتين يومي تتبعه للحفاظ على جمالها،

لذا يرصد «هُن» روتين يومي يشمل النظافة الشخصية وكل ما يتعلق بالجسم كالآتي:

تنظيف الوجه

يعد تنظيف الوجه من الأمور الهامة، لأنه يساعد على التخلص من البكتيريا التي تتراكم على البشرة طوال اليوم، وفضلًا عن أن نمو البكتيريا يتسبب في مشاكل جلدية كثيرة منها ظهور الحبوب والبثور، وبالتالي من المهم أن يتم غسل الوجه بالغسول المناسب لنوع البشرة بشكل يومي، بجانب استخدام مقشر مرتين أسبوعيًا.

تنظيف الأذن

يمكن استخدام الأعواد القطنية الخاصة بالأذن في تنظيفها من الشمع، لأنها تحمي الأذن من الإصابة بالالتهابات، فضلًا عن أنها تمنع تهيج جلد الأذن، ولكن يحذر بعض الخبراء من الضغط على الأذن، والتعامل معها برفق لتجنب إلحاق الضرر بها.

مزيل العرق

حتى وإن كنتِ تحرصين على الاستحمام بشكل يومي، هذا لا يعني الاستغناء عن مزيل العرق، فإذا كانت رائحة عرقك لا تصلك فهي بالفعل تصل إلى كل من يقترب منكِ، لأنه يحدث بسبب الإفرازات الدهنية تحت الإبطين، لذا من المهم لك استعمال مزيل العرق قبل الخروج من المنزل، بجانب ارتداء ملابس قطنية تمتصه.

الفوط الصحية

تعتتبر فترة الدورة الشهرية من الأوقات غير المريحة لكل فتاة وسيدة، لذا تحتاجين إلى العناية البالغة بمنطقتك الحساسة، ويجب اختيار نوع جيد من الفوط الصحية وتغييرها مرة كل 3 أو 4 ساعات حسب غزارة الدم لأنها مع الوقت تصبح مصدرًا للفطريات والالتهابات الجلدية.

الأسنان ورائحة الفم

تعد نظافة الأسنان من أهم الأمور الخاصة بالنظافة الشخصية، لذا اهتمي بتغيير فرشاة الأسنان كل فترة، للتخلص من رائحة الفم الكريهة، كما يمكنك استخدام خيط الأسنان ومكشطة اللسان للتخلص من الجراثيم، بجانب استعمال الغسول أو المضمضة بعد شرب القهوة والشاي.

تقليم الأظافر

حيت تتحدثين مع أي شخص أول ما يُلتفت إليه هو شكل أظافرك، لذا من الجيد أن تتخلصي باستمرار من الجلد الزائد حول أظافرك، مع تقليمها بشكل جيد، واستعمال مرطب دائم ليديكِ يحافظ عليها من التشققات.