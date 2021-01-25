انتقادات لـ البلوجر أروى قاسم بسبب صورها مع إنفلونسرز: «ايه الأحضان دي؟» «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة واسعة من الجدل صاحبت تداول صور ومقاطع فيديو لـ البلوجر والممثلة أروى قاسم، خلال تعاملها مع «الإنفلونسرز» الشباب الذين يحظون بملايين المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتقبيلها لهم، ما جعلها عرضة للعديد من الانتقادات.

انتقادات بسبب صورة مع أحمد حسام

ومنذ أيام، نشر البلوجر أحمد حسام، صورة له خلال احتضانه لـ«أروى»، أثناء تواجدهما في الإسكندرية، معلقًا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «أختي الصغيرة»، وسط تفاعل واسع من رواد موقع التواصل الاجتماعي، ومن بين التعليقات: «أنا افتكرتها خطيبتك.. في حد يحضن أخته كده!»، و«يا جماعة سيبوا الناس في حالها هما أحرار»، و«ايه اللي بتعمليه ده.. مينفعش كده!».

انتقادات لـ أروى بسبب تعاملها مع الإنفلونسر

وسبق ذلك تداول واسع لمقطع فيديو، ظهرت خلاله بفستان متوسط الطول مع بوت أسود وقبعة متوسطة الحجم، خلال زيارتها لمطعم البلوجر عمرو راضي، الذي تفاجئ بوجودها، وسارع باحتضانها وتقبيلها، وسط ترحيبه بها، لتنشر البلوجر صورة أخرى تجمعها بيه خلال احتضانها له معلقة: «يا حتة من قلبي يا كل ما ليا».

وخلال اليوم نفسه، ذهبت «أروى» للبلوجر إسلام طارق، الذي احتضنها بشدة وقبل رأسها، لتنشر الفتاة ذلك المقطع على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقة: «بموت فيه والله».

وتسببت تلك المواد المصورة في حالة من الجدل، وسط تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مرفقة بانتقادات من بينها: «أنت كده بقيتي المؤنث بتاع هاني»، و«هو إحنا أمتى بقينا كده.. وبقى عادي إننا بنبوس ونحضن بالشكل كده»، و«يا جماعة البنت شكلها صغير وهما محتضننها.. براحة عليها».