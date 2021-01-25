أثار الجدل بظهوره معها.. معلومات عن ابن حنان ترك: مغني راب وعايش في أمريكا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة حنان ترك بعيد ميلاد ابنها يوسف، إذ نشرت صورة لهما عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق «إنستجرام»، وأثارت الصورة جدلا واسعا إذ بدى ابنها شابًا كبيرًا.

واستمر الجدل حول دخول «يوسف» لمجال مختلف بعيد عن حياة والدته الفنانة المعتزلة، حيث أصبح مغني راب.

ويرصد «هُن» أبرز المعلومات حول يوسف، نجل الفنانة المعتزلة حنان ترك في التقرير التالي:

- هو الابن الأكبر للفنانة حنان ترك، إذ أنجبته من زوجها الأول خالد خطاب.

- لديه أخ شقيق وهو «آدم»، بينما باقي أخواته من والدته حنان ترك، وهم «محمد، مريم، منى».

- دخل في مجال غناء الراب وكتابة الأغاني.

- يحترف الغناء اللغة الإنجليزية، إذ أنه يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

- درس إدارة الأعمال.

- توفى والده رجل الأعمال خالد خطاب، داخل السجن في عام 2017.

- يعمل في شركة مهتمة بإنتاج أغاني الراب.

حنان ترك تنعى عبلة الكحلاوي

وكانت الفنانة حنان ترك، نعت رحيل الدكتورة والداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، التي توفت مساء أمس، بعد معركة قصيرة مع فيروس كورونا المستجد.

ودونت «ترك»، عبر حسابها على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم إنها في ضيافتك وأنت أكرم من يكرم الضيف.. اللهم شفع فيها القرآن والصلاة والقيام والصيام والزكاة والحج وحب المساكين.. في جنة الخلد إن شاء الله.. غفر الله لها وألحقنا بها على خير.. كفين للدعاء».

وتابعت الفنانة المعتزلة: «رحلة طويلة عظيمة ورسالة سامية في الدعوة لله.. لأسرتها خالص التعازي».