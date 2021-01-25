منها تحسين خصوبة الرجال.. 8 أسباب تجعل النوم في غرفة باردة أفضل لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

النوم في غرفة ساخنة لا يجعلنا فقط غير مرتاحين ومتعرقين، ولكننا نفقد أيضًا الكثير من الفوائد التي يمكن أن نحصل عليها بمجرد النوم في غرفة باردة.

ويوضح موقع "برايت سايد" الأمريكي، 8 أسباب تجعل النوم في غرفة باردة أفضل بالنسبة لك؟

1- يساعد على البقاء منتعشًا وشبابي المظهر:

يؤدي النوم في غرفة ذات درجة حرارة منخفضة إلى تعزيز إنتاج الميلاتونين، والذي يسمى أيضًا "هرمون النوم" في الجسم، كما أنه مضاد للأكسدة، مما يعني أنه يعمل بمثابة هرمون مضاد للشيخوخة للجسم.

2- يمكن أن يساعد في منع الأرق:

تشير الدراسات إلى أن العديد من أشكال الأرق مرتبطة فعليًا بارتفاع درجات حرارة الجسم، ويعاني العديد من المصابين بالأرق من صعوبة في تنظيم درجة حرارة أجسامهم، ومن خلال جعل غرف نومنا أكثر برودة، يمكننا مساعدة أجسامنا على التهدئة والمساعدة على النوم.

3- يحافظ على التوتر بعيدا:

ارتفاع درجات الحرارة يعني أن الجسم يفرز المزيد من "هرمونات التوتر" التي تسمى الكورتيزول، ويمكن أن تساعد الغرفة الأكثر برودة في الحفاظ على مستويات الكورتيزول تحت السيطرة، وهذا يعني إجهاد أقل ونوعية نوم أفضل.

4- يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض معينة:

يمكن أن يؤدي النوم في غرفة باردة إلى تقليل فرص الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري. كما أنه يحسن مستويات هرمون النمو لدينا التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب والاكتئاب والسمنة. كما تقلل زيادة الميلاتونين من فرص الإصابة بمرض ألزهايمر.

5- يؤدي إلى نوم أعمق دون انقطاع:

عندما نكون في نوم عميق، يقوم جسمنا بمهام أساسية مثل الإصلاح الخلوي وتوطيد الذاكرة، ولكنه غير قادر على تنظيم درجة حرارة الجسم، ويمكن أن تؤدي زيادة درجة الحرارة إلى إيقاظنا من نومنا العميق، لذا فإن التواجد في غرفة باردة يقلل من فرص حدوث ذلك.

6- تحسين خصوبة الرجال:

وذلك لأن التعرض الطويل للحرارة يمكن أن يؤثر على خصوبة الرجال بطريقة سيئة، فإن النوم في غرفة باردة مع ارتداء ملابس داخلية فضفاضة يمكن أن يمنع حدوث ذلك.

7- يبقي الدهون "السيئة" بعيدا:

يمكن أن يؤدي النوم في غرفة باردة إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتنشيط "الدهون البنية" التي تحرق السعرات الحرارية من أجسامنا، ويمكن أن يساعد أيضًا في التخلص من الدهون غير المرغوب فيها من أجسامنا، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

8- يمكن أن يساعد في تخفيف الألم والالتهابات:

تمامًا مثل وضع الثلج أو الكمادات الباردة على منطقة منتفخة أو ملتهبة من جسمك، قد يكون للنوم في غرفة باردة تأثير مهدئ يمكن أن يساعد في منع الألم والالتهاب، والذي قد يعيق نومك، وقد يكون هذا جزءًا من سبب تفضيل العديد من الرياضيين للنوم في غرفة باردة بعد المباراة.