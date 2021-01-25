8 أشياء افعلها قبل النوم لإنقاص الوزن.. بينها تناول قطعة جبن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يرغب العديد من الأشخاص في فقدان الوزن؛ للحصول على جسم ممشوق وجذاب.

لكن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها قبل النوم، لما قد تساعدك في إنقاص الوزن، كما جاء في موقع "eatthis".

1- فهم مدى أهمية النوم لفقدان الوزن:

لتحويل النوم إلى وقت أساسي لفقدان الوزن، عليك أن تدرك مدى أهمية النوم الجيد ليلاً لتحسين وتنظيم جميع وظائف الجسم، بما في ذلك كيفية استخدام الطاقة الحرارية وتخزينها، وهرمونات الجوع التي تلعب دورا هنا هي اللبتين والجريلين.

ويساعد اللبتين على تنظيم مستويات الطاقة لديك والحفاظ على شهيتك منخفضة، بينما يحفز هرمون الجريلين الجوع وغالبًا ما يؤدي إلى الحاجة إلى تناول الطعام، والأشخاص الذين يحصلون على مزيد من النوم قد قللوا من هرمون الجريلين وزيادة مستويات اللبتين، مما يساعد على التحكم في شهيتهم طوال اليوم.

2- تناول كوبا من الشاي:

تناول كوب من شاي المريمية يساعد على دهون البطن، وشاي الرويبوس منزوع الكافيين بشكل طبيعي، مصنوع من أوراق نبات "الشجيرة الحمراء"، المزروعة حصريًا في جنوب إفريقيا.

وما يجعل شاي الرويبوس مفيدًا بشكل خاص لبطنك هو الفلافونويد الفريد والقوي المسمى Aspalathin، وتظهر الأبحاث أن هذا المركب يمكن أن يقلل من هرمونات التوتر التي تؤدي إلى الجوع وتخزين الدهون، مما يجعل الرويبوس أحد أفضل الأطعمة التي تعمل على حرق الدهون.

3- تناول الجبن:

يمكن أن يكون تجنب الطعام تمامًا قبل النوم ضارًا في الواقع لأهدافك في إنقاص الوزن، أولاً، الذهاب للنوم وأنت جائع يجعل النوم صعبًا، وثانيا الأشخاص الذين يستيقظون وهم يشعرون بالجوع يكونون أكثر ميلًا إلى تناول وجبة فطور كبيرة.

لذا من الأفضل تناول القليل من الجبن قبل النوم، ليس فقط لأنه غني ببروتين الكازين الذي يبطئ عملية الهضم، ولكنه يحتوي أيضًا على حمض التريبتوفان الأميني المعزز للنوم.

4- إنشاء روتين:

من خلال القيام بنفس الشيء كل ليلة، لمدة ساعة على الأقل قبل النوم، فأنت تقوم بالفعل ببرمجة محفزات النوم، ويمكن أن تشمل هذه المحفزات كتابة مذكرات نومك، أو تناول وجبة خفيفة من الجبن، وبمرور الوقت، سيبدأ عقلك في ربط هذه الأشياء بوقت النوم، ما يساعد على حرق الدهون.

5- قم ببعض تدريبات المقاومة:

يمكن أن يساعد تدريب المقاومة قبل النوم حقًا في تحسين الوزن الذي تفقده أثناء النوم، ووفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للتغذية الرياضية، فإن الأشخاص الذين أجروا تمارين المقاومة تمتعوا بمعدل أيض أعلى لمدة 16 ساعة في المتوسط بعد التمرين.

6- تناول البروتين:

قد يؤدي تناول البروتين قبل النوم إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وفقًا لدراسة واحدة من جامعة ولاية فلوريدا، وجد الباحثون أن الرجال الذين تناولوا وجبات خفيفة جيدة في المساء تحتوي على 30 جرامًا من البروتين كان لديهم معدل أيض أعلى في الصباح التالي منه عند تناول أي شيء، وذلك لأن البروتين يعتبر أكثر توليدًا للحرارة من الكربوهيدرات أو الدهون، مما يعني أن جسمك يحرق المزيد من السعرات الحرارية عند هضمه.

7- تمارين القلب:

يمكن أن تساعدك إضافة أنشطة تمارين القلب إلى روتين ما قبل النوم على حرق دهون البطن، وتشير الدراسات إلى أن تمارين القلب تكون أكثر فاعلية إذا قمت بها فورًا بعد رفع الأثقال أو تمارين وزن الجسم.

8- اخفض الترموستات:

تشير دراسة جديدة مذهلة نُشرت في مجلة Diabetes إلى أن مجرد خفض مكيف الهواء قد يساعدنا في مهاجمة دهون البطن أثناء النوم، حيث تعمل درجات الحرارة الباردة على تحسين فعالية مخازننا للدهون البنية فالدهون تبقيك دافئًا من خلال مساعدتك على حرق الدهون المخزنة في بطنك.