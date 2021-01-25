6 عادات شخصية أثبتت قدرتها على وقف انتشار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يرتفع انتشار فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في العديد من مناطق البلاد، كما يتعرض أصحاب الأمراض المزمنة لخطر الإصابة الشديدة بالفيروس، لكن لدى كل شخص القدرة على وقف انتشاره، فلا يتطلب الأمر سوى بعض الإجراءات البسيطة، التي يتم تنفيذها باستمرار لوقف هذا الانتشار.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في توصياتها قدم موقع "eatthis"قائمة بعدد من النصائح والعادات الشخصية للحماية من فيروس كورونا والمساعدة على وقف انتشاره.

ارتداء الكمامة

يقول مركز السيطرة على الأمراض إنه يجب على الجميع ارتداء الكمامة في الأماكن العامة وعندما يكونون حول أشخاص لا يعيشون في نفس المنزل، خاصة عندما يصعب الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي الأخرى.

ممارسة التباعد الاجتماعي

تذكر الأبحاث أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض يمكنهم نشر كورونا، لذلك يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بالحفاظ على مسافة 6 أقدام بين الأشخاص بعضهم البعض، وإذا كان أي شخص مريضًا، لابد من الابتعاد عنه مسافة 6 أقدام.

تجنب التجمعات

يقول مركز السيطرة على الأمراض إن التواجد في أماكن تجمعات مثل المطاعم أو أو مراكز اللياقة البدنية أو دور السينما يعرض لخطر أكبر للإصابة بكورونا.

غسل اليدين

ينصح المركز بغسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل خاصة بعد التواجد في مكان عام، أو بعد نفث الأنف أو السعال أو العطس، وإذا لم يكن الشخص قريبًا من الماء والصابون، فيمكن استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل.

تغطية الأنف عند السعال والعطس

قم دائمًا بالسعال أو العطس في منديل ورقي، أو قم بتغطية أنفك وفمك بمرفقك من الداخل،ومن ثم اغسل يديك جيدًا أو استخدم معقم اليدين بعد ذلك مباشرة.

تنظيف الأسطح

يوصي مركز السيطرة على الأمراض بتنظيف وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يوميًا، ويوضح: "يشمل هذا الطاولات ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأسطح العمل والمقابض والمكاتب والهواتف ولوحات المفاتيح والمراحيض والحنفيات والمغاسل".