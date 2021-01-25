كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 10:35 مساءً - هل أنت من النساء اللواتي يرغبن في لفت الأنظار في كل مكان وحصد الثناء والإعجاب والإطراءات دائما؟ إذاً أنت بحاجة الى تجربة أحد عطور العنبر التي تعد من أجمل العطور العالمية. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك أفضل عطر نسائي يجعلك تحصدين الثناء دوماً، ويرتكز بشكل أساسي على نغمات العنبر.



Prada Amber Perfume

Prada Amber Perfume



إنه عطر ترابي دافئ من براداPrada ، يتميز برائحته الفريدة من نوعها، التي جعلته يفوز كأفضل عطر نسائي لعام 2020. فهذا العطر الذي يرتكز بشكل أساسي على العنبر، إضافة الى البرغموت والمسك وخشب الصندل، يدوم طوال اليوم بمجرد استخدام رشة خفيفة واحدة منه، وهذا ما يجعلك لن تتخلي عنه طوال أشهر الشتاء.

تابعي المزيد: 5 عطور رومانسية برائحة الورود



Mugler Alien Eau de Parfum

Mugler Alien Eau de Parfum



إنه العطر الأكثر مبيعاً للعلامة التجارية موغلر MUGLER، وهو يرتكز على مزيج معقد دافئ بين العنبر والياسمين والكشمير، ويتميز برائحته الناعمة والمميزة التي ستلفت الأنظار إليك، والتي تدوم طويلاً لتجعل عبيرك منتشراً في كل مكان. إنه أحد أفضل وأجمل العطور العالمية التي تعتمد في تركيبتها على العنبر.

تابعي المزيد : وصفات مزيل للتعرق من صنع يديك



Christian Dior Ambre Nuit

Christian Dior Ambre Nuit



إنه عطر للجنسين يرتكز بشكل أساسي على العنبر، في مقابل نغمات الحمضيات والزهور والتوابل، وهو أحد عطور العنبر الدافئة والجذابة التي بالإمكان اعتمادها على مدار السنة. لذلك، يعد خياراً رائعاً للنساء والرجال الذين يميلون الى الاحتفاظ بالعطر نفسه لفترة طويلة.

تابعي المزيد : أجمل عطور البرغموت لتخفيف التوتر والإجهاد



Jo Malone London Violet & Amber Absolu

Jo Malone London Violet & Amber Absolu



يذوب هذا العطر في بشرتك ليوفر لك رائحة في منتهى الجمال، تجعلك تحصدين الإطراءات طوال النهار وخلال السهرات والمناسبات. فهو مزيج رائع بين نغمات العنبر والبنفسج والعود. وقد يكون عطراً زهرياً أكثر منه دافئاً، لكن رائحته النهائية خشبية تضفي على إطلالتك لمسة مميزة.

تابعي المزيد : أفضل العطور للجريئات فقط



Burberry Her Eau de Parfum

Burberry Her Eau de Parfum



على رغم احتوائه على العنبر، إلا أن رائحة هذا العطر زهرية – فاكهية تشتمل على الكشمش الأسود والتوت والياسمين والبنفسج والمسك، وهي نغمات تجعله ملائماً لمختلف المواسم والأوقات، لذلك لا تترددي في تجربته لتكوني محط الأنظار دائماً.



Montale Amber Musk Eau de Parfum

Montale Amber Musk Eau de Parfum



إنه أحد عطور العنبر الناعمة والهادئة، وهو يشتمل على نغمات العنبر الحلو، المسك الأبيض، وخشب الأرز. ويشكل أحد أفضل الخيارات للنساء اللواتي يرغبن في عطر ناعم يدوم لساعات طويلة.

تابعي المزيد : عطور نسائية برائحة الشوكولاتة