هل سمعت بفوائد الزبدة المذهلة للشعر الجاف؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 10:35 مساءً - إذا كنتِ من صاحبات الشعر الجاف وتعانين مشكلة تقصّف أطرافه، وتبحثين عن خلطة طبيعية تساعدكِ على العناية به والحفاظ على جاذبيته، إليك أبرز فوائد الزبدة لشعركِ، وطريقة تحضير أفضل خلطات منها.



ما أبرز فوائد الزبدة للشعر؟

1. تساهم الزبدة بشكل ملحوظ في الحدّ من تقصّف الشعر الذي يؤثّر بدوره بشكل سلبيّ على نعومته ومظهره الجذّاب.

2. تحتوي الزبدة على نسبة عالية من المواد الغذائية الأساسية لتقوية بصيلات الشعر، ما يعزّز حيويّة الشعر، نعومته ولمعانه.

3. تلعب الزبدة دورًا أساسيًّا في تكثيف الشعر وتطويله بسرعة أكبر، ما يساعد في الحدّ من مشكلة الشعر الخفيف وتعزيز جاذبية الشعر.



خلطة الزبدة والثوم

خلطة لترطيب الشعر الجاف



تُعتبر هذه الخلطة مثالية لتحفيز نموّ الشعر والحدّ من تساقطه، كما يُستحسن تطبيقها مرّة أسبوعيًّا، ويمكنكِ تحضيرها بسهولة تامّة عبر اتّباع هذه الخطوات:

ضعي مقدار فنجان صغير من الزبدة على النار وحرّكيها جيدًا كي تذوب.

أفرمي فصّين من الثوم، ثمّ أضيفيهما إلى الزبدة، وقلّبي الخليط لمدة دقيقتين.

اتركي بعدها الخليط لفترة 10 دقائق، ثمّ استخدمي المصفاة لفصل الثوم عن الزبدة.

وزّعي الخليط على شعركِ واحرصي على تدليك فروة رأسكِ جيدًا، واتركيه لمدة ساعتين.

اغسلي بعدها شعركِ جيدًا بالماء والشامبو.

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خلطة الزبدة لترطيب الشعر

ترطيب الشعر



تعمل هذه الخلطة على ترطيب الشعر خصوصًا التالف منه، وتغذيته بشكل ملحوظ، ويمكنكِ تحضيرها عبر تطبيق هذه الخطوات:

ضعي وعاء ملعقة كبيرة من الزبدة، العسل واللبن، واخلطي المزيج جيدًا كي يتماسك.

تخلّصي من مشكلة تشابك شعركِ عبر هذه الخطوات!

وزّعي الخليط على كامل شعركِ واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي بعدها شعركِ جيدًا بالماء والشامبو.

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