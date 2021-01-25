تنسيقات البنطال الواسع من كارلا حداد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 10:35 مساءً - البنطال الواسع من صيحات الموضة التي تعطيكِ إطلالة غير تقليدية ولافتة في نفس الوقت، ولكنه يحتاج لطرق تنسيق ناعمة ذات عناية خاصة؛ حتى لا تظهري بإطلالة مبالغ فيها، ولأن الإعلامية اللبنانية وعارضة الأزياء كارلا حداد من أبرز النجوم تنسيقًا لها نرصد لكِ اليوم أبرز تنسيقاتها؛ لتحصلي على أفكار أنيقة وعصرية.



تنسيق البنطال الواسع بأسلوب عملي

تنسيق البنطال الواسع بأسلوب عملي



إطلالات العمل لكارلا حداد تتميز بالأسلوب المريح والعصري، الذي تختار فيه أزياء مناسبة للعمل بستايل أنيق، ومنها إطلالاتها بالبنطال الواسع؛ حيث تأنقت بقميص أبيض مطبع بالأسود والأحمر مع بنطال واسع باللون الفوشيا ومعطف طويل باللون البيج، وأكملت مظهرها بتسريحة مجعدة للشعر مع المكياج الناعم المرتكز على ظلال العينين العصري، وفي إطلالة أكثر نعومة ارتدَتْ بنطالًا أزرق واسعًا وقميصًا زهريًّا مزينًا بالنجوم الذهبية في الأطراف والمنتصف، وأكملت مظهرها بتسريحة ومكياج ناعمين لإطلالة بسيطة وعصرية، فيما ظهرت في إطلالة صيفية ببنطال أبيض واسع وتيشيرت سماوي، وأكملت مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر ومكياج مرتكز على الدرجات الترابية، ولمظهر عملي مناسب للشابات أطلت ببنطال من الجينز الأسود وبلوزة قصيرة سوداء مع معطف أبيض مزين بالنقوش السوداء المصممة بألوان عصرية، وسرحت شعرها بذيل الحصان المرتفع.

تابعي المزيد: صيحة الـLayers من وحي مدوّنة الموضة آسيا



كارلا حداد بإطلالات لامعة بالبنطال الواسع

كارلا حداد بإطلالات لامعة بالبنطال الواسع



تميل الكثيرات من الشابات إلى اختيار الأزياء المصممة باللمعة العصرية في المناسبات البسيطة، فإن كنتِ منهن فيمكن لكارلا حداد أن تلهمك عدة خيارات، كتنسيقها للبنطال الأسود الواسع مع بلوزة فضية مصممة بكم واحد مرفوع ويكسوها الترتر والشراشيب اللامعة، وفي هذه الإطلالة لجأت للمكياج السموكي بدرجات اللون البني مع تسريحة ذيل الحصان المرتفع، وفي إطلالة ثانية أكثر نعومة اختارت بنطالًا واسعًا باللون الأسود المكسو بالترتر مع بلوزة سوداء ناعمة تزينها قلادة طويلة تحمل رسمة الوردة البيضاء، وسرحت شعرها بأسلوب مموج منسدل على الكتفين مع مكياج ناعم، وفي الإطلالة الثالثة تألقت بقميص من الساتان الزهري مع بنطال واسع مصمم بالترتر الأبيض المزين بطبعات بنفسجية، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية مع تسريحة ذيل الحصان.



خيارات كاجوال من كارلا حداد بالبنطال الواسع

خيارات كاجوال من كارلا حداد بالبنطال الواسع



البنطال الواسع هو الخيار الأكثر راحة وأناقة في المشاوير اليومية، لذا أطلت كارلا حداد ببنطال أبيض واسع مع بلوزة بيضاء قصيرة مصممة بخطوط حمراء عرضية، وأكملت إطلالتها بمكياج مرتكز على طلاء الشفتين الأحمر مع تسريحة الشعر الويفي، وظهرت في إطلالة أكثر أنوثة ببنطال من الجلد الأسود مصمم بخصر عالٍ مع بلوزة باللون الفوشيا مكشوفة الأكتاف ومصممة بأكمام طويلة لأناقة ناعمة، كما ارتدَتْ بنطالًا واسعًا وبلوزة قصيرة باللون البرتقالي مع إكسسورات مزينة بفصوص زرقاء، ولجأت من الناحية الجمالية للشعر المجعد مع المكياج البني.

تابعي المزيد: كيف ودّعت ميلانيا ترامب البيت الأبيض؟