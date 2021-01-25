العنود الدريس: السعودية في أعلى قائمة الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 10:35 مساءً - طبيبة أسرة ومجتمع، تسعى إلى نشر التثقيف في المجال الصحي، وتهتم بتقديم النصائح الجمالية لمتابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

تمتلك متجر "كونسبت ستور" المتخصِّص في بيع التصاميم والإكسسوارات الفريدة والمختارة بعناية، ويجمع في ثناياه مختلف العلامات التجارية وأبرز أعمال المصممين لتسهيل التسوق على السيدات، وتقديم تجربة استثنائية لهن.

العنود الدريس، التقتها "الخليج 365"، فتحدثت عن مجالها الطبي، كما قدمت نصائح لتنسيق الأزياء، والاهتمام بصحة البشرة، والجمال.

الدكتوره العنود الدريس بإطلالة باللون الأسود



بدايةً، حدِّثينا عن نفسكِ، مَن العنود الدريس؟

طبيبةٌ مقيمة في برنامج طب الأسرة. لدي شغفي كبير بتوعية المجتمع، ورفع المستوى الصحي للفرد والأسرة عن طريق التثقيف الصحي.

تابعي المزيد: استوحي من مدونات الموضة السعوديات أحدث تصاميم العبايات الخليجية



أخبرينا عن بدايات مسيرتكِ العملية، ولماذا اخترتِ تخصص طب الأسرة والمجتمع؟

بدأت مسيرتي العملية في سنة الامتياز، حيث اطلعت على جميع التخصصات، منها طب الأسرة الذي لفت انتباهي كونه يخدم غالبية أبناء المجتمع من أطفالٍ إلى كبار سنٍّ، ويشمل مختلف الأمراض وأكثرها شيوعاً.



كيف جمعتِ بين تخصص طب الأسرة والمجتمع، ومجال الأزياء والموضة؟

منذ صغري وأنا أحلم بأن أكون طبيبةً، كما تأثرت بوالدتي التي كانت تمتلك شغفاً كبيراً بمجال الأزياء والموضة، وهذا ما دفعني للالتحاق بالتخصصين.



ما العوائق والتحديات التي واجهتكِ خلال مسيرتكِ، وكيف تغلَّبتِ عليها؟

كنت أشعر بضيق الوقت، وأتمنى أن تزيد ساعات اليوم عن ٢٤ ساعة حتى أنتهي من كافة التزاماتي في التخصصين، وقد تجاوزت هذه المشكلة بتعلم مهارات تنظيم الوقت وترتيب الأولويات.



مَن الداعم الحقيقي لكِ، وهل واجهتِ انتقاداتٍ من المجتمع؟

الداعم الأول والأخير لي هم أهلي، حفظهم الله، والحمد لله لم أواجه أي انتقادات من المجتمع المحيط بي في أي عمل مارسته.



ما طبيعة المهام التي تؤدينها خلال عملكِ؟

بما أنني طبيبة مقيمة حالياً، أجد نفسي في كل فترةٍ في تخصص مختلف حتى أحصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن هذه التخصصات، إذ يجب أن أكون على درايةٍ تامة بجميع الحالات وطرق تشخيصها لأصبح استشارية.



من وجهة نظركِ، هل دراسة فن التصميم تصنع مصمماً ناجحاً أم الموهبة؟

بالتأكيد الدراسة مهمة وتختلف عن الموهبة، لكننا اليوم في زمنٍ نستطيع فيه تعلم أي شيءٍ عن أي تخصص بالبحث عبر وسائل التقنية الحديثة.

معطف بتصميم مميّز



بماذا تصفين ذوق السيدة التي تقتني أزياءها من متجركِ؟

ذات ذوق عالٍ ورفيع، وفي رأيي المرأة السعودية بشكلٍ عام صاحبة ذوق رفيع.



من خلال اطِّلاعكِ على أزياء عام ٢٠٢١، ما الصيحات التي أثارت إعجابكِ؟

لاحظت أن هناك تنوُّعاً كبيراً في الألوان، لذا ستستطيع السيدة أن تجد ما يلائمها إن كان ذوقها كلاسيكياً، أو عصرياً.

تابعي المزيد:خولة المراغي تطلّ بأجمل موديلات عبايات في شتاء 2021



من وجهة نظركِ، ما الموضة التي لا تموت أبداً؟

العبايات بمختلف تصاميمها، هي من القطع التي لا تنتهي موضتها في السعودية أبداً.



ما معايير العبايه الواجب توفرها في خزانة أي سيدة؟

من جهتي، تشدني العبايات ذات التصميم الذي يلائم الارتداء في أي مكانٍ وأكثر من شكلٍ بطريقةٍ أنيقة.

كاب طويل مزخرف



المجوهرات، ما أهميتها في إطلالة المرأة؟

المجوهرات دائماً ما تزيد من أنوثة المرأة وتبرزها أكثر.



ما نصيحتكِ لكل امرأة ترغب في إبراز شخصيتها عبر أزيائها؟

أنصحها بأن تعرف ما يلائم لون بشرتها وطبيعة جسمها حتى تحصل على إطلالة مثالية.



أين ترين السعودية بين البلدان العربية على قائمة الموضة؟

أجدها في أعلى القائمة عربياً، فالسعوديون والسعوديات يتمتعون بذوقٍ عالٍ، وهذا ينعكس إيجاباً على ترتيب السعودية فيما يخص مواكبة الموضة.



ماذا ينقص مجال الأزياء والتصميم في السعودية حالياً؟

تنقصنا مصانع الخياطة، والخياطون والخياطات السعوديون.



كيف انعكس الحجر المنزلي بسبب كورونا على مهنتكِ؟

كان له تأثير إيجابي، إذ أطلقت فيه مشروع المتجر الإلكتروني الخاص بي.



ما الذي تحتاج إليه المرأة السعودية لتحقيق حلمها في مجال العمل، لا سيما التصميم؟

تحتاج إلى الالتزام والمثابرة، والقدرة على تجاوز الصعاب لتحقيق حلمها.



من خلال خبرتكِ، ما الطريقة المثالية لتبدأ المرأة مشروعها؟

عليها أن تعرف جيداً إمكاناتها، وقدراتها المادية. الموهبة ضرورية لنجاح أي مشروعٍ كذلك السيولة المادية الكافية.

تابعي المزيد: استوحي موديلات عبايات شبابية من أسرار عارف



ما أهمية التثقيف الصحي؟

التثقيف الصحي يساعد الناس على فهم أدق للأمراض، وكيفية الوقاية منها، فالوقاية خير من العلاج كما تعلمون.



كيف يمكنكِ الوصول إلى الناس وتوعيتهم دون أن يشعروا بالملل؟

أحاول الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأحرص على التنويع في الموضوعات وطريقة سردها لكيلا يشعروا بالملل.



في مجتمعنا، هل هناك عادات سيئة تسبِّب الأمراض؟

نعم، أسلوب الحياة، ونوعية الغذاء في مجتمعنا، يؤديان إلى الإصابة بعديدٍ من الأمراض مع الأسف.

عباية باللون الأسود



بماذا تنصحين السيدات للحفاظ على جمال وصحة بشرتهن؟

أنصح الجميع بالنوم الصحي، والاهتمام بشرب كميات كافية من الماء، والمواظبة على الترطيب، ومراجعة طبيب الجلدية إن لزم الأمر.



كيف نحمي أنفسنا من مشكلات الشعر الشائعة، مثل التساقط؟

يجب أولاً معرفة سبب تساقط الشعر، هل هو مرضي أم طبيعي، فكثيرٌ من الناس لا يعرفون أن شعرهم يتساقط بمعدل ٥٠ إلى ١٠٠ شعرة في اليوم، وفي حال كان التساقط مرضياً، يجب عمل التحاليل اللازمة لمعرفة السبب وراء ذلك وعلاجه.



كيف يمكن تفادي الإصابة بفيروس كورونا، وهل هناك آثار جانبية لوحظت على مَن تعافى منه؟

وزارة الصحة السعودية اهتمت بهذا الموضوع بشكل كبير، ويمكننا تفادي الإصابة به بلبس الكمامة، والتعقيم المستمر، والتباعد الاجتماعي. هذه الإجراءات كفيلة بأن تقي من الإصابة بالفيروس، بإذن الله. فيما يخص الآثار الجانبية، من الممكن أن تستمر بعض الأعراض على بعض المتعافين من كورونا فترةً بسيطة.



كيف انعكست مهنتكِ على حياتكِ، وما مشروعاتكِ المستقبلية؟

مهنتي تجعلني أشعر بالامتنان والفخر، خاصةً عند سماع دعوات المرضى لي بعد تقديم العلاج المناسب لهم، لا سيما كبار السن، إذ ينعكس هذا الأمر عليَّ بشكل إيجابي، وسأسعى بإذن الله إلى أن أكون طبيبة ناجحة دائماً، وأن أترك بصمة في تخصص طب الأسرة والمجتمع.

تابعي المزيد:عبايات خليجية ناعمة من ملاك آل داود