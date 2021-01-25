العبايات البسيطة على طريقة البلوجر الإماراتية ريم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 يناير 2021 10:35 مساءً - العبايات الناعمة هي أسلوب يومي تفضله الكثيرات من النساء العربيات، حيث يجمع بين الراحة والأناقة والحشمة، كما توفر مظهرًا متجددًا ورائعًا في كل يوم، ولأن المرأة الخليجية تواجه حيرة يومية ما بين التصميمات الناعمة واللمسة الجادة التي ترغب فيها، فقد رصدنا لكُنَّ أبرز تصاميم العبايات الخليجية بالأسلوب البسيط واليومي من البلوجر الإماراتية ريم.



عبايات يومية لصاحبات القوام الممتلئ

عبايات يومية لصاحبات القوام الممتلئ



تميل صاحبات القوام الممتلئ إلى اختيار عبايات تساعد على تغطية عيوب الجسم وإظهارهن بوزن أقل مما هن عليه مع الحفاظ على الأناقة والحشمة، لذا يمكننا أن نقدم لك بعض التصميمات من البلوجر الإماراتية ريم؛ حيث تأنقت بعباية مصممة بدرجة داكنة من البنفسجي مع الخطوط النحيلة الطولية باللون الأبيض؛ لتساعدك في الظهور بشكل نحيل مع إعطاء إحساس بطول القامة، واعتمدت ملحقات الإطلالة باللون الأبيض لمظهر مميز، ولإطلالة عملية تزينت بعباية سوداء فضفاضة مزينة بخط أبيض رقيق، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض بكعب وحقيبة فضية.

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عبايات ملونة من البلوجر ريم

عبايات ملونة من البلوجر ريم



لأن العبايات الملونة تضفي مظهرًا مرحًا وأنيقًا على كل شابة، فيمكنك -عزيزتي- اعتماد بعض الأفكار من ريم، حيث أطلت بعباية سماوية فضفاضة مصممة بقماش صيفي مزين بأكمام بقَصَّة الجرس، وأكملتها بحذاء شفاف مزين ببروش فضي، وفي إطلالة عملية ظهرت بعباية كحلية مزينة بقماش رمادي في الأطراف مع قَصَّة معطف البليزر الرائجة للموسم الحالي، فيما ارتدَتْ في إطلالة مشابهة عباية البليزر المصممة بلونين مختلفين من درجات اللون الأزرق، وأكملت ملحقات الإطلالة بإكسسوارات شفافة لخيار عصري.



عبايات اللون الأسود من ريم

عبايات اللون الأسود من ريم



للعبايات السوداء طابع مميز وفاخر في مظهر كل فتاة، لذا اختارت ريم عباية سوداء مصممة بقماش شفاف في الأطراف مع خطوط بيضاء نحيلة مصممة بشكل عرضي ناعم، ونسقت في الإطلالة الثانية عباية سوداء مصممة بقماش شفاف في الأطراف ومطرزة بالزهور البيضاء في أطراف الأكمام ومن المنتصف لأناقة مبهرة، وتألقت في الإطلالة الثالثة بعباية سوداء مصممة باللون البيج في أطراف الأكمام مع فستان ناعم باللون البيج، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأسود للمسة حيادية، وفي مظهر مناسب للمناسبات البسيطة تجملت ريم بعباية سوداء مزينة بالريش والفصوص السوداء في الأكمام مع فصوص لامعة وصغيرة في منتصف العباية؛ لتوفِّر لها إطلالة فاخرة وأنيقة.

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