رفض والدها الاعتراف بها وأبكت الملايين بوفاتها في «لؤلؤ».. معلومات عن ملك أحمد زاهر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد أدمع الملايين من متابعي مسلسل«لؤلؤ»، الذي يُعرض حاليًا على شاشات التلفزيون، والتي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر والفنان أحمد زاهر، ونجلاء بدر، الذي استحود على متابعة الكثيرين، إذ تقوم فيه البطلة بدور مطربة فقدت والديها في طفولتها وتربت داخل الملاجئ.

وعلى هامش القصة تشارك ملك أحمد زاهر، في المسلسل بدور «منة»، ابنة الفنانة نجلاء بدر، التي رفض شريكها في الاعتراف بأنها ابنته، وسط مشاحنات ومضايقات من أهلها والتي انتهت بطردها من منزلهم، حتى تستقل بابنتها في شقة مع بعضهن البعض، وحينما قامت بمحاولة إفاقتها من نومها وجدت أنها لا تتحرك لتكتشف وفاتها بعد دقائق معدودة.

المشهد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد الفاجعة التي أصابت داليا، التي تقوم بدورها نجلاء بدر، داخل المقابر من بكاء شديد على فراق ابنتها التي لم تستقر معها سوى لبضع أيام.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن ملك أحمد زاهر

- فنانة شابة، ولدت في 1 يوليو عام 2002.

- ملك هي الابنة الكبرى للفنان أحمد زاهر.

- تبلغ من العمر 19 عامًا.

- ذكر والدها أن دخول ابنتيه عالم التمثيل حدث بإقناع من صديقه المغني تامر حسني حيث اشتركتا معه في فيلم كابتن هيما.

- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، كمسلسل«القاصرات»، إذ كانت واحدة من أزاوج الفنان صلاح السعدني.

- توقفت هي وشقيقتها ليلى، عن التمثيل لبضع سنوات، بناءًا على رغبة والدهم أحمد زاهر.

- وخلال تصريحات إعلامية مسبقة، قالت ابنة الفنان أحمد زاهر، إنها لم تحاول إقناع والدها بالدخول لمجال التمثيل في البداية، مؤكدة أنها كانت متفهمة لقرار والدها في منعها هي وشقيقتها ليلى، من الظهور بالأعمال الدرامية في فترة المراهقة: «كنت مسمياه قاهر الدراما».

- تحب الأعمال التركية، وترغب في تعلم اللغة ذاتها، وبصورة دائمة ما تقارن الممثلين الأجانب بنظرائهم المصريين في مختلف الأعمال: «بحب أشوف إيه الجديد وأتعلم».

- تشارك مع والدها في مسسل «لؤلؤ»، والذي يرفض خلال العمل الاعتراف بها كإبنة له.

- كانت بوزن زائد عن الحد، وخلال الفترة الماضية أبهرت الجمهور بفقدانها الوزن بشكل ملحوظ.

- قالت في حديث تلفزيوني سابق، بأن والدها يضع حدود لهم لا يستطيعن هي وشقيقتها تخطيها: «أي عمل بيتعرض علينا بيتم عرضه على بابي وباخد رأيه في السيناريو المقدم، وهو حاطط لينا حدود مينعفش نتجاوزها واحنا متفهمين ده كويس وحقه، ودايما بقرى كتير».

- بكى والدها أثناء كواليس مشهد لها في مسلسل «لؤلؤ».