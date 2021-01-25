بطلة مسلسل ضربة معلم.. محطات في حياة هاجر أحمد «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تألقت الفنانة هاجر أحمد في آخر حلقات مسلسل ضربة معلم، حيث تصردت بسببه محركات البحث وأصبحت واحدة من أكثر الممثلات تداولا، بعدما كانت المشاهد الرومانسية لها في نهاية المسلسل هي حديث الجميع سواء عبر السوشيال ميديا أو في جلسات السمر، كما أن هاجر واحدة من الممثلات التي تحب مشاركة جمهورها دوما بمعلومات وصور ولقطات من حياتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر لها صور وفيديوهات.

ويقدم موقع «هُن»، أبرز المعلومات عن الفنانة هاجر أحمد، ومحطات فارقة في حياتها الفنية والشخصية خلال السطور التالية:

محطات عن الفنانة هاجر أحمد

ولدت في الـ28 من فبراير عام 1994.

في بداية حياتها كانت تدرس علم النفس، ولم تكن تدرس التمثيل.

لحبها الكبير في التمثيل اتجهت لدراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية.

خلال الدراسة قدمت العديد من المسرحيات.

بدأت أولى أدوارها مبكرا وهي في الـ20 فقط من عمرها، في مسلسل تليفزيوني.

ملكة جمال الكوكب للسياحة والبيئة «ميس إيكو إيجيبت».

واحدة ضمن أجمل 10 وجوه في العالم بحسب حديث صفحي لها.

بدأت أولى بطولاتها مع الفنان محمد إمام في مسلسل هوجان.

تميزت بالزي الفرعوني خلال استقبالها سونج لاعب الكاميرون خلال حفل قرعة كأس أمم إفريقيا 2019.

ترفض أداء أدوار الإغراء، وأدوار الراقصات.

تعشق البحر واليوجا من هواياتها المفضلة.

المقولة التي تؤمن بها: أنا لا أيأس أبدا بل أقدم أفضل ما لدي.

ترفض ارتداء ملابس فاضحة أو مايوهات.

تنتظر الفنانة هاجر أحمد عرض أول أفلامها المعنون بـ أهل الكهف في السينما.