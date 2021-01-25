مكسيكية تطعن زوجها بالسكين بسبب غيرتها من نفسها: فكرته بيخونها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

غيرة قاتلة انتابت سيدة، دفعتها إلى طعن زوجها عدة طعنات، حتى سالت دمائه في كل مكان، ظنًا منها بأنه خدعها وخانها مع سيدة أخرى، لكنها فوجئت بعد نقله إلى المسشتفى، أن هذه المرأة التي شاهدت صورها معه على هاتفه المحمول، هي نفسها قبل أن يزيد وزنها.

بتغير من نفسها

صدمة قاسية سيطرت على الزوجة المكسيكية، ليونورا إن، بعد ارتكابها جريمتها البشعة، حين جلست مرة أخرى، لتدقق في الصور التي شاهدتها، وأثارت غيرتها وانفعالها، ووجدتها لها وليست لسيدة غيرها، إذ كان يحتفظ الزوج بصورها قبل زيادة وزنها، ولم تتعرف على نفسها، بسبب أن هذه الصور قد مر عليها سنوات، بحسب «روسيا اليوم».

حاول الزوج جوان، قبل طعنه أن يلتقط منها السكين ليوضح لها أن هذه الصور لها، وهي حبه الوحيد، وليس في حياته امراة غيرها، لكنها لم تسمعه وتجاهلت ما يقوله، ورركزت في انتقامها منه، حتى طعنته بسكين حاد عدة طعنات متفرقة في جسمه، وأصيبت بعدها بصدمة حين وجدتها صورها، وهي أكثر شبابًا ونحافة وجمالًا.

الجيران أبلغو الشرطة

اتصل الجيران بالشرطة للإبلاغ عن جريمة القتل، التي كانت على مسمع ومرآى الجميع، فور سماعهم لصراخ الزوج واستنجاده، لإنقاذ حياته بعد شجاره مع زوجته، انتهى بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وطلب الجيران، الشرطة بعد سماعهم أصوات صراخ وشجار، وتم نقل الزوج إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج، واستجابت الشرطة لبلاغ الجيران وجاءت للقبض على الزوجة، ببلدية كاجيمي في المكسيك.