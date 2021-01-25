12 معلومة عن أول امرأة مسلمة تتقلد منصب النائب العام في تاريخ أمريكا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنا سعيد للغاية بترك منصبي بين أيدي واحدة من أفضل المدعين الفيدراليين الذين عرفتهم على الإطلاق، صايمة محسن»، واصفًا إياها بأنها: «محامية ديناميكية ومديرة موهوبة، وبصفتها أول مدعية فيدرالية مهاجرة مسلمة في التاريخ الأمريكي، فإن توليها منصبها أمر تاريخي حقا، وستكون مدافعة عن مجتمعنا»، كلمات وعبارات من المدح أثنى عليها ماثيو شنايدر، المدعي العام الحالي في أمريكا، بعد إعلانه عن ترك منصبه، الذي شغله قرابة 3 أعوام، وتركه للمسلمة صايمة محسن.

وتعد هذه المرة الأولى من نوعها التي تتقلد فيها أول امرأة مسلمة لهذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة، ويُقدم «هُن» أبرز المعلومات عن صايمة محسن خلال السطور التالية:

- ولدت صايمة محسن في باكستان، وتبلغ من العمر 52 عامًا.

- تخرجت في جامعة روتجرز في نيوجيرسي.

- حصلت على بكالوريوس ودرجة في القانون.

مناصب تقلدتها صايمة محسن

-أصبحت مساعد النائب العام في نيويورك.

- عملت في قسم العدالة الجنائية بولاية نيوجيرسي.

-خدمت في وحدة مكافحة العنف والجريمة المنظمة بمكتب المدعي العام، وكذلك في فريق عمل المخدرات، ووحدة الجرائم العامة، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.

- تقلدت منصب نائب المدعي العام للجريمة المنظمة والابتزاز.

- بدأت العمل في مكتب النائب العام في ميشيجان عام 2002.

- كان بعض المسلمين المحامين يعملون في مكاتب المدعي العام في ميشيجان، مثل المحامية المسلمة فدوى حمود، لكن لم يكن هناك نائب عام فيدرالي مسلم.

- ستتقلد صايمة محسن، في 2 فبراير المقبل، منصب المدعى العام للولايات المتحدة للمنطقة الرقية من ميشيجان، كأول مسلمة فى الإدارة الأمريكية الجديدة.

شنايدر عن صايمة: «محامية ديناميكية موهوبة»

- وصفها ماثيو شنايدر، المدعي العام الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، بانها واحدة من أفضل المدعين الفيدراليين الذين عرفتهم على الإطلاق.

- قال شنايدر، عن صايمة أنها محامية ديناميكية ومديرة موهوبة، وبصفتها أول مدعية فيدرالية مهاجرة مسلمة في التاريخ الأمريكي، فإن توليها منصبها أمر تاريخي حقا، وستكون مدافعة عن مجتمعهم.