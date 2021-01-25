احذر من طفح كوفيد.. الأعراض الثلاثة لفيروس كورونا على جلدك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشمل أعراض مرض كوفيد-19 عادة، ارتفاع في درجة الحرارة وسعال جديد وفقدان حاسة التذوق والشم.

لكن العلماء حذروا الآن من أن بعض علامات العدوى يمكن أن تظهر على جلدك، هل تتعرف على أعراض طفح كوفيد؟

وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، يمكن أن تشمل أعراض كوفيد تغييرات طفيفة على جلدك، أبلغ المرضى عن طفح جلدي من نوع خلايا النحل على جلدهم، كما يمكن أن تكون الشفاه المنتفخة أو الجافة أيضًا علامة على الإصابة بفيروس كورونا.

يعاني بعض مرضى كوفيد من "أصابع القدم"، والتي تشمل أصابع القدم المؤلمة والمتورمة.

وكشف العلماء أنه قد تكون هناك بعض العلامات التحذيرية للعدوى على جلدك.

يمكن أن يكون سبب الطفح الجلدي وجفاف الشفاه وما يسمى بـ "أصابع كوفيد" فيروس كورونا، وفقًا للجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية وتطبيق ZOE Covid Symptom Study.

وقالت فيرونيك باتاي، استشارية الأمراض الجلدية: "تُظهر أبحاثنا أن الطفح الجلدي يمكن أن يكون أكثر تنبؤًا بـ COVID-19 من الحمى والسعال ، خاصة عند الأطفال".

وأضافت: "وجدنا أن طفح جلدي واحد من بين كل ستة أطفال دون أي أعراض كلاسيكية أخرى، بالنسبة لمعظم الأطفال، يستمر الطفح الجلدي لكوفيد-19 لبضعة أسابيع ويختفي في النهاية، في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى الأدوية الموصوفة إذا كان الطفح الجلدي شديد الحكة".

طفح جلدي

قال تطبيق Covid Symptom Study إن بعض مرضى كورونا، أبلغوا عن ظهور طفح جلدي من نوع خلية النحل على جلدهم.

كان هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من الطفح الجلدي المرتبط بـ كورونا، ويمكن أن يسبب حكة شديدة.

تظهر على شكل خلايا بارزة مفاجئة على الجلد، وقد تأتي وتختفي على مدار ساعات.

وقد أصيب آخرون بطفح جلدي يشبه جدري الماء، والذي قد يبدو وكأنه "حرارة شائكة".

شفاه جافة

وحذر التطبيق من أن شفتيك قد تتألم إذا أصبت بفيروس كورونا، أبلغ بعض المرضى عن شفاه جافة ومتقشرة بشكل غير عادي، على الرغم من أنها تتطور عادة في نهاية العدوى، قد يحدث التقرح أيضًا داخل الفم نتيجة جفاف الشفاه.

أصابع كوفيد

يتطور النوع الأكثر تحديدًا من الطفح الجلدي لمرضى كوفيد على أصابع اليدين والقدمين.

غالبًا ما يُعرف الطفح الجلدي باسم تورم الأصابع، وكان نادرًا نسبيًا قبل جائحة فيروس كورونا، يسبب نتوءات حمراء / أرجوانية على أصابع اليدين أو القدمين، ويمكن أن تكون مؤلمة للغاية.

قد تتقشر الطبقة العليا من الجلد نتيجة للطفح الجلدي، على الرغم من أنها لا تسبب الحكة عادةً.

من أهم أعراض فيروس كورونا ارتفاع درجة الحرارة وسعال جديد ومستمر وفقدان حاسة التذوق والشم، بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

قد تشعر بسخونة صدرك أو ظهرك عند اللمس، وقد تعاني على الأقل من ثلاث نوبات سعال خلال فترة 24 ساعة.

إذا ظهرت عليك أي من العلامات التحذيرية الرئيسية لفيروس كورونا، فيجب عليك حجز اختبار على الفور.

اعزل نفسك حتى تتلقى نتائج اختبار كورونا الخاص بك.